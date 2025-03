Novas diretrizes para uso de celulares nas escolas é publicado nesta segunda-feira

O Conselho Nacional de Educação (CNE) publicou nesta segunda-feira (24) a Resolução CNE/CEB nº 2/2025, que estabelece diretrizes para o uso de dispositivos digitais em escolas e a integração da educação digital e midiática no currículo escolar. A medida faz parte da Estratégia Nacional Escolas Conectadas (Enec), do Ministério da Educação (MEC), e busca garantir o uso pedagógico da tecnologia no ensino.

A resolução autoriza o uso de dispositivos pelos estudantes apenas para fins educacionais, sob mediação de profissionais da educação. Em outros momentos, incluindo intervalos e atividades fora da sala de aula, a utilização é vedada. Para alunos da educação infantil, o uso de telas é desaconselhado, sendo permitido apenas em casos excepcionais e com supervisão docente. No ensino fundamental e médio, o uso segue uma progressão gradual, respeitando o desenvolvimento dos estudantes.

As escolas poderão definir como os dispositivos serão armazenados durante as aulas, considerando alternativas como armários e caixas coletoras. Exceções são previstas para casos de acessibilidade, monitoramento de saúde e situações de risco.