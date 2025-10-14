Novas indústrias devem se instalar no Distrito Industrial de Três Lagoas

A Prefeitura de Três Lagoas encaminhou à Câmara Municipal uma série de projetos de doação de áreas destinadas à instalação de novas empresas no Distrito Industrial. As doações têm como objetivo atender tanto as indústrias que já atuam no município quanto prestadoras de serviço que ainda não possuem sede própria.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Marco Antônio Gomes Júnior, o trabalho faz parte de uma estratégia para fortalecer a cadeia produtiva da celulose e, ao mesmo tempo, garantir espaço para os empreendedores locais.