Novas indústrias devem se instalar no Distrito Industrial de Três Lagoas

A Prefeitura de Três Lagoas encaminhou à Câmara Municipal uma série de projetos de doação de áreas destinadas à instalação de novas empresas no Distrito Industrial. As doações têm como objetivo atender tanto as indústrias que já atuam no município quanto prestadoras de serviço que ainda não possuem sede própria.
De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Marco Antônio Gomes Júnior, o trabalho faz parte de uma estratégia para fortalecer a cadeia produtiva da celulose e, ao mesmo tempo, garantir espaço para os empreendedores locais.
“Nosso Distrito Industrial ainda tinha uma quantidade grande de terrenos disponíveis. O prefeito nos pediu para acelerar esse processo, priorizando quem já presta serviço em Três Lagoas e quer se instalar definitivamente aqui”, explicou o secretário.
Os terrenos variam de 1.485 a mais de 100 mil metros quadrados, o que permite atender diferentes perfis de empresas, desde prestadoras de serviço até indústrias de médio porte com capacidade para empregar centenas de trabalhadores.
Segundo Marco Antônio, a expectativa é que o Distrito Industrial 2 receba, nos próximos anos, um volume significativo de novos empreendimentos, gerando emprego e renda para a população.
“O trabalho já vem dando resultados e acreditamos que, em um ou dois anos, veremos um avanço ainda maior na industrialização de Três Lagoas”, destacou.