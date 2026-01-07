Novas regras para bicicletas elétricas entram em vigor em Três Lagoas

A utilização de bicicletas elétricas e ciclomotores como meio de transporte no dia a dia tem crescido significativamente. Com esse aumento, entraram em vigor, nos primeiros dias do ano, novas regras estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), por meio da Resolução nº 996, com o objetivo de promover maior segurança e organização no trânsito.

As novas normas definem critérios técnicos e regras de circulação para esses veículos, incluindo a obrigatoriedade de equipamentos de segurança, a necessidade de habilitação em determinadas situações, bem como o enquadramento correto entre bicicleta elétrica e ciclomotor, conforme suas características.

Em Três Lagoas, as disposições da Resolução CONTRAN nº 996 passam a ser aplicadas integralmente, reforçando o compromisso do município com a segurança viária e a proteção de pedestres, ciclistas e condutores.