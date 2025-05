Nove famílias aguardam em fila de espera para adoção em Três Lagoas

Em Três Lagoas, a situação atual mostra que dois adolescentes, de 15 e 16 anos, aguardam por adoção. Por outro lado, nove casais já estão habilitados no processo. A questão principal reside no perfil de crianças que as famílias buscam, geralmente preferindo bebês ou crianças de até dois anos de idade, o que gera uma discrepância com o perfil das crianças disponíveis para adoção, muitas vezes mais velhas.

Em Mato Grosso do Sul, o ano de 2025 registrou 27 adoções, enquanto em 2024 foram 139.

O processo de adoção e o Grupo de Apoio à Adoção Ato de Amor

O processo de adoção é rigoroso e envolve diversas etapas, incluindo a apresentação de documentação e cinco certificações. Quatro dessas certificações são concedidas pelo Grupo de Apoio à Adoção Ato de Amor (Graata). Marinalva e José Luiz, além de serem pais adotivos, são membros voluntários do Graata há três anos, atuando na preparação de pretendentes.

Freitas destaca a seriedade do processo e a importância do preparo dos pais:

“Nós estamos aqui iniciando a Semana Nacional da Adoção e eu e meu esposo nós somos voluntários do grupo de preparação de pretendentes, do grupo de apoio à adoção, que a adoção é uma coisa muito séria, é uma coisa assim que os pretendentes eles têm que estar preparados”.

A Semana Nacional da Adoção é um momento crucial para desmistificar o processo, conscientizar a sociedade sobre a importância de acolher crianças e adolescentes e incentivar que mais famílias abram seus corações para o amor da adoção, independentemente da idade.