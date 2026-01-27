Novo Caps-IJ amplia atendimento em saúde mental para público infantojuvenil em Três Lagoas

Com investimento de R$ 2.128.819,91, o Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (Caps-IJ) deve ser inaugurado no primeiro semestre de 2027, em Três Lagoas. A unidade é construída no bairro JK, atrás da Clínica da Criança, com recursos do Ministério da Saúde, por meio do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), e representa um avanço importante no atendimento especializado a crianças e adolescentes.

De acordo com o psicólogo Igor Queiroz, coordenador da Rede de Atenção Psicossocial (Raps), o município foi contemplado com a unidade devido ao crescimento no número de casos de transtornos mentais graves entre o público infantojuvenil. Segundo ele, a demanda por atendimento especializado tem aumentado de forma significativa. “Há um crescimento expressivo nos casos de tentativas de suicídio, automutilação e também de situações mais complexas, como transtornos do espectro autista e transtornos de personalidade”, afirmou.

O Caps-IJ é um serviço ofertado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e será voltado ao atendimento de crianças e adolescentes de dez a 18 anos com transtornos mentais graves de Três Lagoas e região. Dados divulgados pela Sociedade Brasileira de Pediatria, em setembro do ano passado, apontam que, a cada dez minutos, uma criança ou adolescente é atendido no Brasil por autoagressão, incluindo tentativas de suicídio.

Em Três Lagoas, a média é de dois atendimentos mensais, via SUS, de crianças entre nove e 11 anos por tentativa de suicídio, além de cerca de quatro casos de automutilação que necessitam de acompanhamento médico.

Enquanto o Caps-IJ não é inaugurado, os atendimentos são realizados no Caps-II. “Apesar de atender oficialmente a partir dos 12 anos, o Caps-II absorve casos graves de crianças, principalmente quando envolvem tentativas de suicídio e automutilação”, explicou Queiroz.