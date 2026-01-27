Veículos de Comunicação
Saúde mental

Novo Caps-IJ amplia atendimento em saúde mental para público infantojuvenil em Três Lagoas

Unidade, em construção no bairro JK com recursos do Novo PAC, deve ser inaugurada em 2027

Gisele Mendes

Psicólogo Igor Queiroz, coordenador da Rede de Atenção Psicossocial (Raps). Foto: Reprodução/TVC
Psicólogo Igor Queiroz, coordenador da Rede de Atenção Psicossocial (Raps). Foto: Reprodução/TVC

Com investimento de R$ 2.128.819,91, o Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (Caps-IJ) deve ser inaugurado no primeiro semestre de 2027, em Três Lagoas. A unidade é construída no bairro JK, atrás da Clínica da Criança, com recursos do Ministério da Saúde, por meio do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), e representa um avanço importante no atendimento especializado a crianças e adolescentes.

De acordo com o psicólogo Igor Queiroz, coordenador da Rede de Atenção Psicossocial (Raps), o município foi contemplado com a unidade devido ao crescimento no número de casos de transtornos mentais graves entre o público infantojuvenil. Segundo ele, a demanda por atendimento especializado tem aumentado de forma significativa. “Há um crescimento expressivo nos casos de tentativas de suicídio, automutilação e também de situações mais complexas, como transtornos do espectro autista e transtornos de personalidade”, afirmou.

O Caps-IJ é um serviço ofertado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e será voltado ao atendimento de crianças e adolescentes de dez a 18 anos com transtornos mentais graves de Três Lagoas e região. Dados divulgados pela Sociedade Brasileira de Pediatria, em setembro do ano passado, apontam que, a cada dez minutos, uma criança ou adolescente é atendido no Brasil por autoagressão, incluindo tentativas de suicídio.

Em Três Lagoas, a média é de dois atendimentos mensais, via SUS, de crianças entre nove e 11 anos por tentativa de suicídio, além de cerca de quatro casos de automutilação que necessitam de acompanhamento médico.

Enquanto o Caps-IJ não é inaugurado, os atendimentos são realizados no Caps-II. “Apesar de atender oficialmente a partir dos 12 anos, o Caps-II absorve casos graves de crianças, principalmente quando envolvem tentativas de suicídio e automutilação”, explicou Queiroz.

O psicólogo alerta pais e responsáveis para sinais de mudanças bruscas de comportamento, que podem indicar sofrimento emocional. Agitação excessiva, irritabilidade constante e agressividade estão entre os principais indícios. Ele também chama atenção para o isolamento e para o uso de roupas inadequadas ao clima, o que pode esconder ferimentos. “É fundamental manter o diálogo com os filhos, acompanhar o desempenho escolar e participar da rotina. Esses cuidados podem fazer toda a diferença”, reforçou.

Atendimento e apoio

A porta de entrada para o atendimento especializado é a Unidade de Saúde. Em casos mais graves, como tentativas de suicídio ou automutilação, é possível procurar diretamente o Caps-II, localizado na Rua Coronel João Filgueiras, nº 2.511, no bairro Nova Três Lagoas, ou a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), na Rua Irmãos Spinelli, nº 1.855, no bairro São Carlos.

Para apoio emocional e prevenção ao suicídio, o Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece atendimento gratuito e sigiloso, 24 horas por dia, pelo telefone 188.

