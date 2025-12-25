Novo CAPS Infantojuvenil ampliará atendimento em saúde mental em Três Lagoas

Três Lagoas terá um Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPS J), com o objetivo de ampliar e qualificar o atendimento em saúde mental voltado a crianças e adolescentes no município. A obra é executada pela empresa Moraes & Ferreira Incorporação Imobiliária Ltda com investimento total de R$ 2.128.819,91 através do Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) do Ministério da Saúde. A nova unidade está em construção na rua Eurídice Chagas Cruz, no bairro Jardim Alvorada.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Juliana Salim, o novo CAPS J representará um avanço importante na organização da rede de saúde mental, ao concentrar em um único espaço o atendimento da população infantojuvenil. A proposta é integrar o acompanhamento de crianças e adolescentes, incluindo pacientes neurodivergentes, como aqueles atendidos pela clínica do autista, além do suporte especializado em saúde mental.

A construção da unidade atende a uma demanda crescente no município. Conforme explicou Juliana Salim, a procura por atendimento psicológico e psiquiátrico infantil aumentou significativamente nos últimos anos, o que gerou filas represadas.

Em 2025, a Secretaria de Saúde realizou quatro mutirões de psicologia infantil, que permitiram a reavaliação de cerca de mil crianças e adolescentes. Parte desses pacientes recebeu alta, enquanto outros foram classificados como prioritários e encaminhados para acompanhamento especializado, evidenciando a necessidade de uma estrutura exclusiva para esse público.