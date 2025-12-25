Novo CAPS Infantojuvenil ampliará atendimento em saúde mental em Três Lagoas

Três Lagoas terá um Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPS J), com o objetivo de ampliar e qualificar o atendimento em saúde mental voltado a crianças e adolescentes no município. A obra é executada pela empresa Moraes & Ferreira Incorporação Imobiliária Ltda com investimento total de R$ 2.128.819,91 através do Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) do Ministério da Saúde. A nova unidade está em construção na rua Eurídice Chagas Cruz, no bairro Jardim Alvorada.
Segundo a secretária municipal de Saúde, Juliana Salim, o novo CAPS J representará um avanço importante na organização da rede de saúde mental, ao concentrar em um único espaço o atendimento da população infantojuvenil. A proposta é integrar o acompanhamento de crianças e adolescentes, incluindo pacientes neurodivergentes, como aqueles atendidos pela clínica do autista, além do suporte especializado em saúde mental.
A construção da unidade atende a uma demanda crescente no município. Conforme explicou Juliana Salim, a procura por atendimento psicológico e psiquiátrico infantil aumentou significativamente nos últimos anos, o que gerou filas represadas.
Em 2025, a Secretaria de Saúde realizou quatro mutirões de psicologia infantil, que permitiram a reavaliação de cerca de mil crianças e adolescentes. Parte desses pacientes recebeu alta, enquanto outros foram classificados como prioritários e encaminhados para acompanhamento especializado, evidenciando a necessidade de uma estrutura exclusiva para esse público.
“O CAPS J vai permitir um cuidado mais adequado e contínuo para crianças e adolescentes, em um ambiente preparado para essa faixa etária, com equipes multiprofissionais e fluxos bem definidos”, afirmou a secretária. Ela destacou que o atendimento infantojuvenil exige abordagens específicas e não pode ser tratado da mesma forma que o público adulto.
Além do CAPS J, a Secretaria Municipal de Saúde também estuda a transformação do atual CAPS II em CAPS III, o que permitiria atendimento 24 horas para pacientes em sofrimento mental grave. A medida é considerada estratégica para reduzir a permanência de pacientes na Unidade de Pronto Atendimento, que não é o local mais adequado para internações prolongadas em saúde mental.
Juliana Salim ressaltou que o fortalecimento da rede de saúde mental é uma das prioridades da gestão municipal para o próximo ano, junto com investimentos em reformas de unidades, ampliação do uso da telemedicina e modernização dos serviços por meio da saúde digital. A expectativa é que a construção do novo CAPS J contribua diretamente para a redução das filas, melhoria do acolhimento e maior resolutividade no atendimento às crianças e adolescentes de Três Lagoas.