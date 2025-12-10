Novo Centro de Triagem de Animais Silvestres será inaugurado em Três Lagoas

O Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) vai inaugurar, na quinta-feira (11), o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), em Três Lagoas. É uma estrutura inédita na região e resultado de mais de dez anos de monitoramento ambiental, estudos técnicos e articulação com empresas instaladas no município. A unidade nasce como resposta direta em um verdadeiro ‘corredor ecológico’ com vastas áreas de vegetação nativa, reflorestamento e matas ciliares.

Animais silvestres encontrados feridos na região, até então, eram atendidos e tratados no Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras), em Campo Grande. Contudo, isso passou a sobrecarregar a unidade na Capital, se fazendo necessário uma unidade especializada em Três Lagoas para triagem – e só os casos mais graves sendo encaminhados ao Cras.

Dedicado ao resgate, atendimento emergencial e triagem dos animais, o Cetas foi discutido desde o início com as principais empresas da região, recebendo a adesão de Suzano, Eldorado, Cargill, Curtume Três Lagoas, Omya do Brasil, International Paper, Nouryon, Sitrel, Proactiva, White Martins e, mais recentemente, Arauco.