Novo concurso da Polícia Civil deverá ampliar efetivo em Três Lagoas e criar novas delegacias

O anúncio de um novo concurso da Polícia Civil, pelo Governo do Estado, deverá aumentar o efetivo, em Três Lagoas. O Executivo pretende abrir 400 vagas, sendo 300 para investigadores e 100 para escrivães, distribuídas por todo o estado. “Em relação ao prazo do concurso, ainda não temos certeza. Acreditamos que muito em breve o edital será lançado, com as provas e o calendário da academia. E esperamos que até o final do ano já estejam lotados”, pontuou o delegado Regional de Três Lagoas, Ailton Pereira.

PROJETOS

Um dos projetos que deverá ser implementado pela Polícia Civil é a criação de uma delegacia para atender crimes na divisa entre os estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiás e Minas Gerais. O delegado regional e outros representantes da segurança pública estadual, como o Sindicato dos Policiais Civis e o diretor do Departamento de Polícia do Interior, participaram de uma reunião na Câmara Municipal para discutir ações para a região.

A construção de uma nova delegacia de Atendimento à Mulher em Três Lagoas, para oferecer uma infraestrutura adequada para as vítimas de violência doméstica e abuso sexual infantil também entrou em pauta. A delegada titular Sayara Martins enfatizou que o espaço será confortável e privativo, proporcionando atendimento humanizado e eficiente.

Com previsão de início da obra para 2025, a nova delegacia estará localizada na região do antigo Detran, próximo ao Departamento de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), facilitando o acesso das vítimas aos serviços de atendimento e perícia.