Novo crédito consignado para CLT soma mais de 40 milhões de simulações

Desde a última sexta-feira (21), quando entrou em vigor, o novo crédito consignado para trabalhadores da iniciativa privada registrou 40.180.384 simulações até as 18h de domingo (23), segundo o Ministério do Trabalho e Emprego. Nesse período, foram apresentadas 4.501.280 propostas e formalizados 11.032 contratos por meio do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital.

Criado por medida provisória no dia 12, o Programa Crédito do Trabalhador na Carteira Digital de Trabalho atende empregados com carteira assinada, incluindo trabalhadores domésticos, rurais e contratados por microempreendedores individuais (MEI). A modalidade permite o compartilhamento de dados do eSocial para viabilizar o desconto em folha.