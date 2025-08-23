Novo Detran de Três Lagoas avança, mas entrega depende de liberação do DNIT

As obras da nova sede do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) em Três Lagoas seguem em andamento, mas a conclusão ainda não tem prazo definido. Em nota enviada ao Jornal do Povo, o Detran informou que a continuidade e a finalização do projeto dependem da aprovação dos acessos ao terreno junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), responsável por autorizar intervenções em rodovias federais.

O novo prédio está sendo construído às margens da BR-158, saída para Brasilândia-Bataguassu, em uma área de 4,5 hectares doada pela Prefeitura de Três Lagoas. O investimento inicial foi orçado em R$ 9 milhões, mas, após aditivos, o valor da obra subiu para R$ 11,9 milhões. A estrutura prevista é de 2.320 metros quadrados, com espaço para atendimento, vistoria veicular, setor administrativo, refeitório, salas de prova teórica e totens de autoatendimento digital.