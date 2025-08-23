Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Processo

Novo Detran de Três Lagoas avança, mas entrega depende de liberação do DNIT

Obras de construção da nova sede do Detran foram iniciadas em 2023

Ana Cristina Santos

Obra de R$ 11,9 milhões está em andamento, mas conclusão aguarda aprovação de acessos junto a órgão federal
Obra de R$ 11,9 milhões está em andamento, mas conclusão aguarda aprovação de acessos junto a órgão federal

As obras da nova sede do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) em Três Lagoas seguem em andamento, mas a conclusão ainda não tem prazo definido. Em nota enviada ao Jornal do Povo, o Detran informou que a continuidade e a finalização do projeto dependem da aprovação dos acessos ao terreno junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), responsável por autorizar intervenções em rodovias federais.

O novo prédio está sendo construído às margens da BR-158, saída para Brasilândia-Bataguassu, em uma área de 4,5 hectares doada pela Prefeitura de Três Lagoas. O investimento inicial foi orçado em R$ 9 milhões, mas, após aditivos, o valor da obra subiu para R$ 11,9 milhões. A estrutura prevista é de 2.320 metros quadrados, com espaço para atendimento, vistoria veicular, setor administrativo, refeitório, salas de prova teórica e totens de autoatendimento digital.

Notícias Relacionadas

De acordo com a diretora de Engenharia do Detran-MS, Maria Moura, a aprovação do DNIT é essencial para dar andamento às próximas etapas. “Essa análise está sendo feita em conjunto com o município e, assim que tivermos as liberações necessárias, a previsão de entrega será atualizada”, afirmou.

A nova sede substituirá a atual unidade localizada na avenida Rosário Congro, transferindo todos os serviços para o novo espaço. A agência que funciona no Shopping Três Lagoas continuará em operação. Segundo o Detran, a obra integra a política do governo estadual de modernizar os serviços e oferecer mais eficiência no atendimento ao cidadão.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos