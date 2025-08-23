Novo Detran de Três Lagoas avança, mas entrega depende de liberação do DNIT

As obras da nova sede do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) em Três Lagoas seguem em andamento, mas a conclusão ainda não tem prazo definido. Em nota enviada ao Jornal do Povo, o Detran informou que a continuidade e a finalização do projeto dependem da aprovação dos acessos ao terreno junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), responsável por autorizar intervenções em rodovias federais.
O novo prédio está sendo construído às margens da BR-158, saída para Brasilândia-Bataguassu, em uma área de 4,5 hectares doada pela Prefeitura de Três Lagoas. O investimento inicial foi orçado em R$ 9 milhões, mas, após aditivos, o valor da obra subiu para R$ 11,9 milhões. A estrutura prevista é de 2.320 metros quadrados, com espaço para atendimento, vistoria veicular, setor administrativo, refeitório, salas de prova teórica e totens de autoatendimento digital.
De acordo com a diretora de Engenharia do Detran-MS, Maria Moura, a aprovação do DNIT é essencial para dar andamento às próximas etapas. “Essa análise está sendo feita em conjunto com o município e, assim que tivermos as liberações necessárias, a previsão de entrega será atualizada”, afirmou.
A nova sede substituirá a atual unidade localizada na avenida Rosário Congro, transferindo todos os serviços para o novo espaço. A agência que funciona no Shopping Três Lagoas continuará em operação. Segundo o Detran, a obra integra a política do governo estadual de modernizar os serviços e oferecer mais eficiência no atendimento ao cidadão.