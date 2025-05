Novo diretório do PL de Três Lagoas promove ato de filiação nesta sexta-feira

O Partido Liberal (PL) de Três Lagoas está sob nova direção e realiza nesta semana uma série de ações para fortalecer sua atuação no município. As novidades incluem a reestruturação do diretório local e a realização de um ato de filiação na próxima sexta-feira (24), a partir das 14h, no plenário da Câmara Municipal.

Segundo o tesoureiro do partido, Marcelo Taboni, a agenda da semana tem como objetivo engajar a comunidade e divulgar as propostas e posicionamentos do deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS). “Será uma semana intensa. Teremos reuniões no dia 22, às 16h, com os CAACs, e no dia 23, uma reunião aberta ao público às 14h, no plenarinho da Câmara. Caso o número de participantes seja maior, levaremos para o plenário principal”, explicou Taboni.

O secretário do partido em Três Lagoas, André Hernandes, reforçou o convite para o ato de filiação na sexta-feira. “Queremos reunir todos os patriotas, os apoiadores do movimento conservador e do bolsonarismo. A partir dos 16 anos já é possível se filiar. Estaremos todos juntos nessa luta por uma bandeira da direita forte em nosso município”, disse.