Novo espaço de lazer e convivência avança com obras aceleradas

A construção do Parque Linear de Três Lagoas segue em ritmo acelerado e promete transformar a região da avenida Rosário Congro em um novo espaço de lazer e convivência. O projeto aproveita o antigo traçado da linha férrea e se estenderá da rua João Dantas Filgueiras até o Monumento Japonês, revitalizando uma área que estava sem utilização.

De acordo com o secretário de Infraestrutura, Osmar Dias, a obra está sendo conduzida pela empresa Poligonal, que possui experiência no setor e está trabalhando de forma ágil para entregar o parque antes do previsto. “Eles têm esse desejo de terminar logo essas obras porque possuem muitas outras em andamento. Se todos observarem, a obra está bem acelerada. Acredito que esse contrato será bem executado, pois é uma empresa com conhecimento e experiência, então não teremos muitos problemas. A entrega será feita, com certeza, ainda neste ano”, afirmou o secretário.

O Parque Linear foi projetado para ser um espaço completo de lazer e prática de atividades físicas, contando com ciclovia, quadras de areia para esportes como vôlei e beach tênis, playground, academia ao ar livre, pista de caminhada, áreas de convivência e estacionamento. Além de oferecer novas opções de lazer para a população, a iniciativa visa desafogar a Lagoa Maior, proporcionando uma alternativa para a prática de esportes e encontros sociais.