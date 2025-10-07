Novo PAC Saúde vai destinar R$ 30 milhões para construção de Policlínica Estadual em Três Lagoas e compra de equipamentos

A macrorregião da Costa Leste foi contemplada e vai ganhar uma nova Policlínica Estadual, sediada na cidade de Três Lagoas, a partir do dia 27 de outubro, consolidando mais um passo importante na estratégia do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul de fortalecer e descentralizar a rede pública de saúde.
O termo de compromisso que oficializa a construção da unidade foi assinado na última sexta-feira (3), na sede da Superintendência Estadual do Ministério da Saúde em Campo Grande, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC Saúde).
A nova unidade representa um avanço concreto na oferta de serviços especializados à população da região. O investimento total será de R$ 30 milhões, sendo R$ 17 milhões destinados à infraestrutura e R$ 13 milhões para a aquisição de equipamentos modernos.
Com estrutura tecnológica, sustentável e de alta resolutividade, a Policlínica Estadual da região da Costa Leste será referência em consultas especializadas, diagnósticos, terapias e pequenos procedimentos, reunindo em um único espaço uma rede integrada de cuidados, voltada para as necessidades da população.
A secretária de Estado de Saúde em exercício, Crhistinne Maymone, destacou que a obra simboliza o compromisso do Governo do Estado com a melhoria contínua da assistência em todo o Estado.
“Esse é um passo decisivo para fortalecer a saúde em Mato Grosso do Sul. A Policlínica Estadual de Três Lagoas vai ampliar a resolutividade do sistema, garantindo que o cidadão da macrorregião Costa Leste tenha acesso a exames, consultas e terapias mais perto de casa. É uma ação concreta com foco na qualidade do atendimento e na eficiência da gestão pública”, afirmou Crhistinne.
O Superintendente de Governança Hospitalar da SES, Edson da Mata, ressaltou o impacto positivo do projeto para a região.
“A Policlínica é a realização de um sonho coletivo, representa um avanço importante e traz benefícios diretos à população. O Governo de Mato Grosso do Sul já vem investindo fortemente na região, especialmente com o Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé, que é um marco no fortalecimento da rede pública. Hoje, o Estado aplica cerca de R$ 175,7 milhões por ano em custeio e expansão de serviços na região, sendo R$ 135 milhões apenas nesse hospital, consolidando um modelo de atendimento resolutivo e de qualidade”, destacou.
Macrorregião Centro será a próxima a ser contemplada
Mais uma Policlínica Estadual será construída em breve em Mato Grosso do Sul. A unidade será sediada em Campo Grande, na área da antiga Fundação Olívia Pereira de Souza, localizada na Avenida Guaicurus, nº 5.274, Jardim Nashville, seguindo o mesmo padrão de modernidade e integração assistencial.
Estrutura moderna, sustentável e tecnológica
As novas Policlínicas seguem padrões construtivos que priorizam eficiência energética, conforto e sustentabilidade, com ventilação e iluminação natural, reuso de água, captação de energia solar e uso de materiais de baixa manutenção.
A tecnologia será um dos eixos centrais do modelo: todos os consultórios e salas de exame serão equipados para atendimentos via Telessaúde, além de contar com núcleos multiprofissionais e espaços voltados à saúde digital e à inteligência sanitária.
Além de ampliar o acesso a serviços especializados, as unidades também terão papel estratégico na formação e capacitação de profissionais de saúde, fortalecendo a integração entre ensino, pesquisa e prática assistencial.
- PRINCIPAIS LINHAS DE CUIDADO:
- Atenção integral à Saúde da Mulher;
- Atenção Integral à Saúde do Homem;
- Integral à Saúde da Criança;
- Atenção Integral às Condições Crônicas não transmissíveis (linhas de cuidado do AVC – acidente vascular cerebral; do infarto agudo do miocárdio – IAM e da insuficiência cardíaca no adulto, do Diabetes Mellitus, da doença renal crônica, da dor torácica, das doenças metabólicas e obesidade);
- Atenção Integral às vítimas de violência (mulher, criança, idoso e LGBT);
- Atenção Integral à Saúde Mental. Eixo transversal aos cuidados dos diversos núcleos;
- Cuidados Ortopédicos;
- Cuidados em Otorrinolaringologia;
- Reabilitação.
- NÚCLEOS DE CUIDADO:
- Núcleo de Acolhimento, recepção e espera;
- Núcleo de Cuidados às Condições Crônicas não Transmissíveis;
- Núcleo de Cuidados às Feridas complexas, Pé Diabético e Estomias;
- Núcleo de Cuidado Integral à Saúde da Mulher;
- Núcleo de Cuidado Integral à Saúde Homem;
- Núcleo de Cuidado Integral à Saúde da Criança;
- Núcleo de Reabilitação Estimulação Precoce;
- Núcleo de Cuidados de Otorrinolaringologia;
- Núcleo de Cuidados Ortopédicos;
- Núcleo de Diagnóstico e Terapias;
- Áreas de diagnóstico por imagem (radiologia, tomografia e ressonância magnética), de endoscopia digestiva e colonoscopia e de cirurgias ambulatoriais com duas salas para pequenas cirurgias.
- Núcleo de Cuidados, apoio à atenção integral à vítima de violência – NCIV e DT(criança, adulta e idosa) e de pessoas com doenças transmissíveis;
- Núcleo de Cuidado com a Saúde do Trabalhador;
- Núcleo de Gestão, Saúde Digital, Regulação Interna, Inteligência Sanitária, Ensino, Pesquisa e Administração.
*Informações do Governo de Mato Grosso do Sul