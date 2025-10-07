Novo PAC Saúde vai destinar R$ 30 milhões para construção de Policlínica Estadual em Três Lagoas e compra de equipamentos

A macrorregião da Costa Leste foi contemplada e vai ganhar uma nova Policlínica Estadual, sediada na cidade de Três Lagoas, a partir do dia 27 de outubro, consolidando mais um passo importante na estratégia do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul de fortalecer e descentralizar a rede pública de saúde.

O termo de compromisso que oficializa a construção da unidade foi assinado na última sexta-feira (3), na sede da Superintendência Estadual do Ministério da Saúde em Campo Grande, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC Saúde).

A nova unidade representa um avanço concreto na oferta de serviços especializados à população da região. O investimento total será de R$ 30 milhões, sendo R$ 17 milhões destinados à infraestrutura e R$ 13 milhões para a aquisição de equipamentos modernos.

Com estrutura tecnológica, sustentável e de alta resolutividade, a Policlínica Estadual da região da Costa Leste será referência em consultas especializadas, diagnósticos, terapias e pequenos procedimentos, reunindo em um único espaço uma rede integrada de cuidados, voltada para as necessidades da população.

A secretária de Estado de Saúde em exercício, Crhistinne Maymone, destacou que a obra simboliza o compromisso do Governo do Estado com a melhoria contínua da assistência em todo o Estado.

“Esse é um passo decisivo para fortalecer a saúde em Mato Grosso do Sul. A Policlínica Estadual de Três Lagoas vai ampliar a resolutividade do sistema, garantindo que o cidadão da macrorregião Costa Leste tenha acesso a exames, consultas e terapias mais perto de casa. É uma ação concreta com foco na qualidade do atendimento e na eficiência da gestão pública”, afirmou Crhistinne.

O Superintendente de Governança Hospitalar da SES, Edson da Mata, ressaltou o impacto positivo do projeto para a região.

“A Policlínica é a realização de um sonho coletivo, representa um avanço importante e traz benefícios diretos à população. O Governo de Mato Grosso do Sul já vem investindo fortemente na região, especialmente com o Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé, que é um marco no fortalecimento da rede pública. Hoje, o Estado aplica cerca de R$ 175,7 milhões por ano em custeio e expansão de serviços na região, sendo R$ 135 milhões apenas nesse hospital, consolidando um modelo de atendimento resolutivo e de qualidade”, destacou.

Macrorregião Centro será a próxima a ser contemplada

Mais uma Policlínica Estadual será construída em breve em Mato Grosso do Sul. A unidade será sediada em Campo Grande, na área da antiga Fundação Olívia Pereira de Souza, localizada na Avenida Guaicurus, nº 5.274, Jardim Nashville, seguindo o mesmo padrão de modernidade e integração assistencial.