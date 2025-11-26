Novo secretário de Assistência Social fala sobre pontos de melhoria em Três Lagoas

O novo secretário municipal de Assistência Social de Três Lagoas, Fernando Garcia, concedeu entrevista para falar sobre sua chegada à pasta, os principais desafios do setor e as ações previstas para os próximos meses. Com 17 anos de atuação na área da saúde e formação em Serviço Social, Fernando afirma que recebeu o convite do prefeito Cassiano Maia com surpresa, mas vê a nomeação como “um grande desafio e uma oportunidade de continuar trabalhando pelas pessoas”.

Fernando atuou por quase duas décadas em unidades de saúde de Três Lagoas, sempre com enfoque no atendimento humanizado. Segundo ele, a experiência acumulada facilita o diálogo com a nova equipe e a compreensão das vulnerabilidades enfrentadas pela população.

“Saúde, educação e assistência são áreas entrelaçadas. Muitas situações que eu via no posto vinham de problemas sociais, estruturais ou familiares. A experiência ajuda muito”, afirma.

Um dos principais objetivos do novo secretário é fortalecer políticas voltadas aos idosos, especialmente aqueles que vivem situações de abandono.

“Hoje temos muitos idosos órfãos de filhos vivos. Filhos que não querem assumir responsabilidades, que abandonam os pais. Isso me preocupava na saúde e continua me preocupando agora”, destacou.

Fernando pretende aprimorar ações de acompanhamento e suporte, tanto para garantir dignidade aos idosos quanto para trabalhar a responsabilização das famílias.

A secretaria acompanha cerca de 153 pessoas em situação de rua no município, número que inclui moradores locais e indivíduos que migraram para a cidade em busca de oportunidades.

Fernando explica que a assistência trabalha em conjunto com o Consultório na Rua e outros serviços, mas encontra resistência em parte desse público, principalmente em casos relacionados a dependência química.

Segundo ele, a prefeitura estuda, junto ao Ministério Público, a adoção de protocolos claros sobre até onde podem avançar na abordagem e, em casos extremos, a possibilidade de internação compulsória.

“Antes de julgar, precisamos perguntar: por que essa pessoa chegou nessa condição? Muitas situações têm raiz em traumas profundos, rupturas familiares ou problemas de saúde mental”, afirma.

Fernando reforça que dar esmolas, embora seja um gesto comum entre os moradores da cidade, pode perpetuar a condição de rua.