Novo semáforo é instalado em cruzamento considerado crítico em Três Lagoas

O cruzamento entre as avenidas Ranulpho Marques Leal e Baldomero Leituga, em Três Lagoas, recebeu recentemente a instalação de um conjunto de semáforos, uma antiga reivindicação de comerciantes e motoristas que trafegam diariamente pelo local. A medida visa aumentar a segurança viária em um ponto considerado crítico pela população.

De acordo com a Diretoria Municipal de Trânsito, a decisão foi tomada após análises técnicas que constataram a necessidade de controlar o fluxo intenso de veículos na região. No entanto, apesar da demanda apresentada pela prefeitura, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) autorizou apenas a implantação de um semáforo com dois tempos, e não com quatro tempos, como havia sido solicitado.

“Solicitamos em fevereiro autorização para o DNIT para instalar aquele semáforo ali. Na época, pedimos que fosse autorizado com quatro tempos, mas não houve autorização. Por isso, estamos colocando com dois tempos”, explicou o diretor municipal de trânsito, José Aparecido de Moraes.

O semáforo já foi instalado e aguarda apenas a ligação pela Companhia de Energia Elétrica para entrar em operação. “Tão logo seja ligado, faremos um período de testes, de cerca de uma semana. Depois, ele passará a funcionar definitivamente”, informou Moraes.

Embora o modelo ideal para o local fosse o de quatro tempos, o diretor acredita que a versão autorizada será suficiente para melhorar as condições de tráfego. “Ameniza bastante. O maior problema são as conversões de carretas, mas acreditamos que vamos conseguir diminuir aquela quantidade enorme de acidentes e riscos de trânsito ali. Com esse semáforo, estaremos contribuindo para a segurança, mas é fundamental também a colaboração dos condutores e pedestres”, ressaltou.