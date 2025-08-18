Novo Shopping Popular pode contar com Poupatempo e atendimento do Detran

A nova estrutura do Shopping Popular de Três Lagoas poderá abrigar um posto de atendimento da Rede Fácil de Atendimento (Poupatempo) e do Detran. A proposta foi apresentada pelo prefeito Cassiano Maia durante reunião com a Associação do Shopping Popular, e será avaliada pelos lojistas em assembleia a ser realizada nos próximos 30 a 40 dias. A expectativa é que o espaço se torne um ponto de grande fluxo de pessoas, impulsionando o movimento comercial.

Segundo a presidente da associação, Alessandra Madia, a obra está na fase final e tem previsão de entrega para 15 de dezembro. A mudança dos lojistas para o novo local, no entanto, pode ocorrer apenas após o Natal, dependendo da decisão da categoria.

O empreendimento contará com 169 boxes, mas a ocupação inicial deve ser de cerca de 100 lojistas, o que permitirá receber novos comerciantes. No encontro com o prefeito, além da questão da transferência, foi debatida a ocupação da área de alimentação.

Inicialmente prevista para abrigar uma lanchonete, o espaço poderá ser destinado aos atendimentos dos serviços públicos, caso a maioria dos lojistas opte por essa mudança.

Alessandra acredita que a instalação de órgãos como Poupatempo, Detran e uma sala de empreendedores com apoio do Sebrae poderá atrair mais clientes e fortalecer as vendas. O projeto também prevê integração com a Feira Central, ampliando o movimento durante o dia.