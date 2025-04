Novo transporte público municipal com ar-condicionado e Wi-Fi entrará em circulação dia 5

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA), anunciou que a nova frota do transporte coletivo urbano está prestes a entrar em operação no município. A apresentação oficial dos veículos será feita no próximo sábado, 3 de maio, em frente à Feira Central, com a presença do prefeito Cassiano Maia (PSDB), que detalhará o funcionamento do serviço.

A grande novidade é que todos os veículos da nova frota contam com sistema de ar-condicionado, tornando Três Lagoas a primeira cidade de Mato Grosso do Sul a oferecer esse conforto no transporte público. Além disso, os ônibus também possuem elevador para acessibilidade, conexão wi-fi e tecnologia que atende à Norma Euro 5, que reduz a emissão de poluentes, contribuindo para a melhoria da qualidade do ar.

A frota é composta por 12 ônibus – sendo dois reservas – entregues pela nova empresa concessionária do serviço, a Viação Cidade Corumbá Ltda, vencedora da licitação. O contrato tem valor de R$ 78,2 milhões e duração de 15 anos.