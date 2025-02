Novos corretores de imóveis são credenciados no Creci-MS em Três Lagoas

Trinta novos corretores de imóveis receberam, nesta semana, seus certificados de habilitação para atuar no mercado imobiliário de Três Lagoas. A cerimônia foi realizada na Câmara Municipal e contou com a presença do presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Mato Grosso do Sul (Creci-MS), Roberto da Cunha.

Os profissionais passaram pelo curso Técnico em Transações Imobiliárias (TTI) e estão qualificados para exercer a profissão. Durante a solenidade, o presidente do Creci-MS reforçou a importância de os clientes verificarem se o corretor está devidamente credenciado no órgão antes de fechar negócios, evitando possíveis golpes.

Além da posse dos novos corretores, Roberto da Cunha se reuniu com o prefeito de Três Lagoas, Cassiano Maia, e secretários municipais para discutir a demora na expedição do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), um problema que afeta corretores e a população. Ele também tem encontros agendados com vereadores e o presidente da Câmara Municipal para tratar do tema.