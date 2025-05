Novos horários do transporte público são divulgados em Três Lagoas

A Prefeitura de Três Lagoas, divulgou os novos horários do transporte público municipal, que passou a operar com a nova frota no dia 5 de maio.

Após o período de transição e reconhecimento das rotas, foram definidos os horários e pontos de parada dos novos ônibus circulares, com objetivo de atender melhor os bairros e garantir mais eficiência ao serviço prestado à população.

A nova frota conta com 12 veículos, sendo 10 em operação diária e 2 em reserva técnica, todos modernos, confortáveis e adaptados para oferecer mais segurança e comodidade aos usuários.