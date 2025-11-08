Novos investimentos abrem caminho para mais empregos e oportunidades

Com a instalação de grandes empreendimentos na região, como a nova fábrica de celulose da Arauco, em Inocência, e a unidade da Bracell, em Bataguassu, Três Lagoas e os municípios vizinhos vivem um momento de oportunidades. O avanço desses projetos, somado às indústrias já consolidadas no município, tem movimentado diferentes setores da economia, em especial o imobiliário, que registra forte aquecimento, principalmente no segmento de locação.

Três Lagoas e região vivem um novo ciclo de expansão econômica impulsionado pela consolidação do polo de celulose e também pelo avanço da citricultura. A avaliação é do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Marco Antônio Gomes Junior, que destaca o impacto positivo da chegada da Arauco e de outras empresas ligadas à cadeia produtiva.

Segundo o secretário, o anúncio da instalação do setor administrativo da Arauco em Três Lagoas movimenta o mercado imobiliário e o comércio local. “A empresa anunciou que o administrativo dela será em Três Lagoas, o que representa cerca de 400 profissionais, além das famílias que virão juntos. Isso significa uma nova demanda por moradia, serviços e consumo. Já sentimos reflexos com o aumento na procura por imóveis e abertura de novos empreendimentos”, afirmou.

A escolha da cidade, de acordo com Marco Antônio, está relacionada à infraestrutura consolidada e ao ambiente favorável aos negócios. “Três Lagoas oferece uma rede de serviços completa, comércio fortalecido e qualidade de vida superior às cidades vizinhas. Esse conjunto de fatores tem atraído empresas que buscam eficiência e suporte técnico”, avaliou.