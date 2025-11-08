Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Mercado aquecido

Novos investimentos abrem caminho para mais empregos e oportunidades

Três Lagoas e região vivem um novo ciclo de expansão econômica impulsionado pela consolidação do polo de celulose

Ana Cristina Santos

Fábrica de celulose movimenta a região. Foto: Divulgação.
Fábrica de celulose movimenta a região. Foto: Divulgação.

Com a instalação de grandes empreendimentos na região, como a nova fábrica de celulose da Arauco, em Inocência, e a unidade da Bracell, em Bataguassu, Três Lagoas e os municípios vizinhos vivem um momento de oportunidades. O avanço desses projetos, somado às indústrias já consolidadas no município, tem movimentado diferentes setores da economia, em especial o imobiliário, que registra forte aquecimento, principalmente no segmento de locação.

Três Lagoas e região vivem um novo ciclo de expansão econômica impulsionado pela consolidação do polo de celulose e também pelo avanço da citricultura. A avaliação é do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Marco Antônio Gomes Junior, que destaca o impacto positivo da chegada da Arauco e de outras empresas ligadas à cadeia produtiva.

Segundo o secretário, o anúncio da instalação do setor administrativo da Arauco em Três Lagoas movimenta o mercado imobiliário e o comércio local. “A empresa anunciou que o administrativo dela será em Três Lagoas, o que representa cerca de 400 profissionais, além das famílias que virão juntos. Isso significa uma nova demanda por moradia, serviços e consumo. Já sentimos reflexos com o aumento na procura por imóveis e abertura de novos empreendimentos”, afirmou.

A escolha da cidade, de acordo com Marco Antônio, está relacionada à infraestrutura consolidada e ao ambiente favorável aos negócios. “Três Lagoas oferece uma rede de serviços completa, comércio fortalecido e qualidade de vida superior às cidades vizinhas. Esse conjunto de fatores tem atraído empresas que buscam eficiência e suporte técnico”, avaliou.

Notícias Relacionadas

Entre os novos investimentos previstos, o secretário mencionou a instalação da multinacional Andritz, assim como a Valmet, que vão atuar no fornecimento de equipamentos e serviços para o setor de celulose. “Essas empresas reforçam a posição de Três Lagoas como polo da celulose, atendendo toda a cadeia industrial e consolidando o município como referência no segmento”, destacou.

Desafios
Apesar das oportunidades e do volume expressivo de investimentos, Três Lagoas ainda enfrenta desafios no mercado de trabalho, conforme dados divulgados pelo IBGE nesta semana, os quais revelam que o município ocupa a 14ª posição em Mato Grosso do Sul com rendimento médio de R$ 1.674. Além disso, o município registra dificuldade em preencher o quantitativo de vagas abertas, especialmente em áreas técnicas e operacionais.

Citricultura
Além do setor industrial, a citricultura surge como novo vetor de crescimento. Com a aquisição de novas áreas para plantio de laranja em Três Lagoas e região, o município se prepara para diversificar sua matriz econômica. “O investimento por hectare na laranja é superior ao da celulose e gera uma demanda intensa por mão de obra. É um mercado com grande potencial para gerar emprego e renda, especialmente nas áreas rurais”, explicou o secretário.

Mesmo diante de um cenário de instabilidade global, segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Três Lagoas tem mantido ritmo de crescimento acima da média nacional. O setor imobiliário aquecido, a chegada de novas indústrias e o fortalecimento do comércio local refletem um ambiente econômico sólido e confiante. “Vivemos um momento único, uma espécie de bolha positiva. Três Lagoas está fora da curva da crise e segue atraindo investimentos que reforçam sua vocação produtiva”, concluiu Marco Antônio Gomes Junior.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos