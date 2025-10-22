Novos modelos de preservativos são distribuídos pelo SUS reforçando prevenção contra infecções em Três Lagoas

A distribuição gratuita de novos modelos de preservativos em Três Lagoas está disponível nas Unidades de Saúde da Família (USFs) da cidade. Além dos tradicionais preservativos masculinos, a população também pode retirar, gratuitamente, modelos texturizados e extrafinos, oferecidos pelo Ministério da Saúde. A ação tem como objetivo incentivar o uso de preservativos e reforçar a prevenção contra infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), como HIV, sífilis e hepatites virais.

A medida busca atender às diferentes preferências da população, especialmente dos jovens, que vêm apresentando uma adesão cada vez menor ao uso de preservativos. A iniciativa também visa prevenir gestações não planejadas e combater a queda no uso de camisinha observada nos últimos anos.

Além das novas opções de preservativos masculinos, as camisinhas femininas continuam sendo distribuídas normalmente, assim como os lubrificantes, ampliando o acesso a métodos de prevenção para todos os públicos.