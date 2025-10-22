Veículos de Comunicação
Novos modelos de preservativos são distribuídos pelo SUS reforçando prevenção contra infecções em Três Lagoas

Iniciativa incentiva o uso e acesso a métodos de prevenção em todas as USFs da cidade

Redação RCN67

Os preservativos e lubrificantes são distribuídos nas USFs sem exigência de documentos ou limite de quantidade, para acesso mais fácil, prático e democrático. Foto: Reprodução/Assessoria.
Os preservativos e lubrificantes são distribuídos nas USFs sem exigência de documentos ou limite de quantidade, para acesso mais fácil, prático e democrático. Foto: Reprodução/Assessoria.

A distribuição gratuita de novos modelos de preservativos em Três Lagoas está disponível nas Unidades de Saúde da Família (USFs) da cidade. Além dos tradicionais preservativos masculinos, a população também pode retirar, gratuitamente, modelos texturizados e extrafinos, oferecidos pelo Ministério da Saúde. A ação tem como objetivo incentivar o uso de preservativos e reforçar a prevenção contra infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), como HIV, sífilis e hepatites virais.

A medida busca atender às diferentes preferências da população, especialmente dos jovens, que vêm apresentando uma adesão cada vez menor ao uso de preservativos. A iniciativa também visa prevenir gestações não planejadas e combater a queda no uso de camisinha observada nos últimos anos.

Além das novas opções de preservativos masculinos, as camisinhas femininas continuam sendo distribuídas normalmente, assim como os lubrificantes, ampliando o acesso a métodos de prevenção para todos os públicos.

Os preservativos e lubrificantes estão sendo distribuídos nas USFs sem exigência de documentos ou limite de quantidade, o que torna o acesso mais fácil, prático e democrático. A expectativa é de que, com essa iniciativa, o município contribua para o objetivo nacional de distribuir 400 milhões de camisinhas ao longo de 2025.

Confira a lista completa das USFs disponível neste link.

*Informações Prefeitura de Três Lagoas.

