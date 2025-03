Novos veículos são entregues para reforço no trânsito de Três Lagoas

O prefeito Cassiano Maia entregou novos veículos para o Departamento Municipal de Trânsito (Deptran) da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra) durante cerimônia realizada nesta quinta-feira (20).

A solenidade contou com a presença dos secretários Osmar Dias (Seintra) e André Bacala (Governo e Políticas Públicas – Segov), além do diretor do Deptran, José Aparecido de Moraes.

A nova frota inclui oito motocicletas e dois veículos para fiscalização e organização do tráfego, além de um caminhão com cesto articulado, que será utilizado na manutenção dos semáforos da cidade. Antes, o setor dispunha apenas de uma camionete adaptada com escada para esse serviço.

Atualmente, Três Lagoas conta com 60 conjuntos semafóricos, cada um composto por três a quatro braços. A equipe do Deptran realiza manutenções diárias, incluindo trocas de lâmpadas, reparos preventivos e correções de falhas. Com o novo caminhão, esses trabalhos poderão ser feitos com mais agilidade e segurança.