Número de idosos matriculados na Universidade da Melhor Idade bate recorde em Três Lagoas

Prestes a completar 80 anos, a aluna Orvandilha Batista Parreira contou que está matriculada em três cursos de idioma, inglês, espanhol e italiano, e afirmou que com saúde e vontade, pode-se aprender com qualquer idade.

Alunos com idade a partir de 60 anos, participaram da aula inaugural no anfiteatro da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) Campus Três Lagoas, na noite de quarta-feira (26). Esses vovôs e vovós fazem parte do projeto Universidade da Melhor Idade (Umi), onde participam de diversas aulas.

O projeto conta com 11 cursos semanais, como cursos de idioma, e o projeto ‘Trabalhando o corpo e a mente’, que inclui atividades como ioga, iquebana e palestras com psicanalistas. Cursos gratuitos voltados à pessoa idosa, com foco na transmissão de conhecimento e na troca de experiências. Aberta a pessoas com 60 anos ou mais, a universidade proporciona um ambiente intergeracional.

De acordo com a professora e coordenadora da Umi, Vanessa Cassot, os idosos compartilham as vivências com alunos e professores. Ela afirmou também que a expectativa para o ano letivo é grande, pois houve uma procura muito maior em relação ao ano passado. “Há uma interação muito grande, é uma equipe extensionista que organiza tudo. Já são 14 anos que o projeto funciona, isso significa que estão gostando e vão aumentando a procura”, completou.