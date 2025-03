Número de pessoas em situação de rua aumenta em Três Lagoas e gera preocupação

O número de pessoas vivendo em situação de rua pelo Brasil aumentou aproximadamente 25%. Em dezembro de 2023, haviam 261.653 pessoas nesta situação, porém, ao final de 2024, esse número aumentou para 327.925, conforme dados do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas. Três Lagoas também sofre com esse reflexo. Por ser conhecida como a “capital da celulose”, abrigando algumas das maiores empresas no setor do mundo, apresentando resultados notáveis em produtividade e qualificação, tem atraído pessoas de diversas regiões do país, em busca de trabalho. Com o progresso, alguns problemas sociais o acompanham.

A Secretaria Municipal de Assistência Social admitiu que tem a ciência do crescimento populacional dessas pessoas em situação de rua. A secretária da pasta, Vera Helena Arsioli, destaca a necessidade de discutir políticas públicas. “Nós temos que discutir, debater, mostrar e esclarecer para toda a imprensa e para a população. A gente recebe vários questionamentos e apontamentos sobre isso. Nós temos alguns fatores que precisam ser mostrados. Já está tendo uma discussão, a nível colegiado, para tratar das pessoas em situação de rua, porque em todos os municípios está sendo uma crescente”, pontuou.

A secretária observou ainda que a grande maioria das pessoas em situação de rua possui dependência química. Um dos projetos da pasta para atender esse tipo de público é o Centro Pop, que recebe as pessoas durante o dia com alimentação e banho. Possui também a abordagem social, na tentativa de tirá-los daquela situação.