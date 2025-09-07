Número de prisões por tráfico de drogas cresce e desafia autoridades

O tráfico de drogas continua sendo um dos maiores desafios para a segurança pública em Três Lagoas e em toda a região da Costa Leste de Mato Grosso do Sul. O problema, que vai além do consumo individual, gera impactos profundos na saúde, na estrutura familiar, na economia e, principalmente, na sensação de segurança da população.

Entre janeiro e agosto deste ano, 127 pessoas foram presas na cidade por envolvimento com o tráfico de drogas — número superior ao registrado no mesmo período de 2024, quando 103 suspeitos foram detidos. As operações do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) também resultaram na apreensão de quase uma tonelada de entorpecentes, incluindo maconha, pasta base, cocaína e crack.

Localizada em posição estratégica, Três Lagoas tem se consolidado como rota de passagem do tráfico em direção ao Estado de São Paulo, um dos maiores mercados consumidores do país. Parte significativa das apreensões ocorre com pessoas que estão apenas de passagem pela cidade, utilizando o município como corredor logístico. Esse cenário explica o aumento expressivo nas apreensões nos últimos anos.

Apesar dos resultados, o tráfico vem se adaptando. Uma das estratégias mais comuns é o fracionamento das drogas em pequenas quantidades, dificultando grandes apreensões e enquadramentos por tráfico. “A característica do tráfico que enfrentamos em Três Lagoas e em cidades vizinhas, como Brasilândia, é a venda em pequenas porções. Muitas vezes, a pessoa flagrada alega ser apenas usuária, o que reduz o peso jurídico da ocorrência e atrapalha as investigações”, destacou uma fonte ligada às forças de segurança.