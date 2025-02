Nutricionista dá dicas para evitar e aliviar a ressaca no Carnaval

Com a chegada do Carnaval, o consumo de bebidas alcoólicas tende a aumentar, e junto com ele, os efeitos da ressaca. Para evitar o mal-estar e garantir uma recuperação mais rápida no dia seguinte, a nutricionista Melissa Siketo destaca a importância da hidratação e da alimentação equilibrada antes, durante e depois da folia.

“O principal é estar bem hidratado, pois isso ajuda a evitar a ressaca e outros desconfortos. A alimentação deve ser leve e nutritiva, com bastante saladas, legumes, proteínas de boa qualidade e sucos naturais”, explicou Melissa.

Para quem exagerar na bebida, a recomendação no dia seguinte é reforçar a ingestão de líquidos, como água e água de coco, além de alimentos ricos em vitamina C, como laranja e abacaxi com hortelã, que auxiliam na recuperação do fígado e do sistema digestivo.

Sobre os remédios vendidos com a promessa de prevenir a ressaca, a nutricionista alerta que eles podem auxiliar na digestão e no metabolismo do álcool, mas não substituem hábitos saudáveis. “O ideal não é se preparar para o Carnaval com foco em remédios, mas sim ter um estilo de vida equilibrado e moderação no consumo de bebidas alcoólicas”, afirmou.