O Brasil precisa retomar a normalidade institucional em 2026

Nos últimos anos, o Brasil tem vivido um cenário de desajuste institucional preocupante. Em 2026, é fundamental que o país retome a normalidade democrática, pois a confusão entre os Poderes ameaça não apenas a governabilidade, mas a soberania institucional.
Do ponto de vista econômico, a contradição é evidente. O governo arrecadou quase R$ 3 trilhões em 2025 e, ainda assim, fechou o ano no vermelho. A conta não fecha para o cidadão comum, que trabalha, paga impostos e cobra retorno em serviços públicos. O problema não parece ser apenas arrecadação: é a forma como o Estado gasta, decide e muda de rumo em meio à instabilidade política.
No Orçamento, a disputa também se ampliou. O Legislativo passou a controlar, por meio de emendas parlamentares, uma fatia que se aproxima de um terço do que o Executivo tem para investimentos. Isso altera a lógica do planejamento e reforça a percepção de que a máquina pública se tornou refém de pressões e negociações, em vez de prioridades de longo prazo.
Mas a principal fonte de desordem institucional não está apenas na briga política. Está no protagonismo crescente do Judiciário, que deixou de ser árbitro para se tornar, muitas vezes, jogador. O que se observa é um ciclo de judicialização permanente: o Executivo tenta neutralizar o Legislativo por decisões judiciais, e então o Judiciário assume o papel de decidir temas que deveriam ser resolvidos no voto, na lei e no debate parlamentar, para quem realmente foi eleito para isso. O resultado é insegurança jurídica e instabilidade.
Montesquieu defendia que a liberdade política depende da separação de Poderes e do equilíbrio entre eles. Quando decisões judiciais ultrapassam o papel constitucional de julgar e passam a interferir em áreas que exigem estabilidade técnica e previsibilidade, abre-se espaço para abusos e “aberrações jurídicas”, com impacto direto na confiança pública.
Os exemplos se acumulam. O mais recente envolve a interferência em questões ligadas ao Banco Central, no contexto da liquidação de uma instituição financeira. Em um setor no qual credibilidade é pilar, pressões sobre órgãos técnicos, ainda mais em casos cercados por influência política em Brasília, podem gerar danos irreparáveis ao sistema financeiro.
Em ano eleitoral, esse ponto precisa pesar. A normalidade institucional não é detalhe: é o que sustenta a democracia e permite que o país funcione. Cabe ao eleitor observar quem alimenta a instabilidade, quem transforma exceções em regra e quem contribui para enfraquecer os limites entre os Poderes. Em 2026, mais do que slogans, será necessário escolher responsabilidade.
