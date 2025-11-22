Há mais de trinta anos o futebol amador em Três Lagoas se arrasta com altas e baixas em campeonatos promovidos pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, que depois de mais de quatro décadas mudou de direção e está tomando novos rumos.
Muita gente boa e bem intencionada vestiu a camisa de dirigente de times da cidade e não mediu esforços para ver esse esporte de massa se firmar. De custo elevado com a contratação de jogadores e técnico, manutenção da equipe em alojamentos, além de equipe de apoio, mas com força e entusiasmo para mobilizar a torcida. Agremiações da cidade acabavam por “morrer na praia” diante da força de equipes da capital e de muitas outras de cidades do interior do Estado. Não foram poucas as vezes que o Estádio Benedito Soares da Mota, o Madrugadão, lotou e mobilizou a torcida três-lagoense.
Até suas arquibancadas foram ampliadas para atender as normas da Federação de Futebol do MS, embora, nunca tenham sido utilizadas. Iluminado, não foram poucas as vezes que que esse sistema foi reparado ou melhorado para a realização de partidas noturnas. Entretanto, com o passar do tempo o estádio foi sendo subutilizado, ficou em desuso e voltou a ser utilizado numa alternância de acontecimentos esportivos, entretanto, deixou de alcançar com o passar do tempo as verdadeiras finalidades da sua edificação. Ou seja, a de ser uma praça de esporte viva e que revelaria valores. Sequer, foi adequado para ter uma pista de atletismo. E as escolinhas de futebol que ali se instalaram não prosperaram. Portanto, passa da hora a sua revitalização física para se tornar praça de esporte com utilidade e de resultados positivos.
Não vale a pena lembrar dos desvios e descaminhos que sempre acabaram por prejudicar o futebol local, que nos campos de várzeas revelou e continuar a revelar garotos que por vocação sabem dominar a bola, matar no peito e jogar o bom futebol que balança a traves. Surge, novamente, a oportunidade de se incentivar o futebol em Três Lagoas para colocá-lo de volta nas competições futebolísticas no Mato Grosso do Sul, através de certames que serão promovidos pela Federão Sul Mato-Grossense de Futebol no ano que se aproxima. Para tanto, será preciso investir na categoria do futebol profissional que poderá ser formado por jogadores da cidade, os quais bem treinados por técnico capacitado, poderão fazer a alegria da torcida entusiasta do futebol local.
Mas, é certo que para tanto, além do incentivo dos poderes públicos – executivo e legislativo, torna-se indispensável a participação da iniciativa privada na destinação de recursos para a manutenção e subsistência da equipe que se formará. E certamente, será também indispensável a descoberta de novos jogadores, os quais participação da equipe de base que se formará, visando a preparação desses jovens que deverão estar aptos para a arte e prática do futebol.
Se no passado, muitos erros foram cometidos, que estes sirvam de lição para os novos dirigentes os quais, certamente, darão o melhor que puderem na administração e formação de uma nova equipe que representará Três Lagoas, revelando valores e dando a todos nós, as alegrias que futebol sempre reserva. Conduta, seriedade e muito trabalho, são condições indispensáveis para o êxito dessa nova jornada.