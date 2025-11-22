O futebol em Três Lagoas

Há mais de trinta anos o futebol amador em Três Lagoas se arrasta com altas e baixas em campeonatos promovidos pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, que depois de mais de quatro décadas mudou de direção e está tomando novos rumos.

Muita gente boa e bem intencionada vestiu a camisa de dirigente de times da cidade e não mediu esforços para ver esse esporte de massa se firmar. De custo elevado com a contratação de jogadores e técnico, manutenção da equipe em alojamentos, além de equipe de apoio, mas com força e entusiasmo para mobilizar a torcida. Agremiações da cidade acabavam por “morrer na praia” diante da força de equipes da capital e de muitas outras de cidades do interior do Estado. Não foram poucas as vezes que o Estádio Benedito Soares da Mota, o Madrugadão, lotou e mobilizou a torcida três-lagoense.

Até suas arquibancadas foram ampliadas para atender as normas da Federação de Futebol do MS, embora, nunca tenham sido utilizadas. Iluminado, não foram poucas as vezes que que esse sistema foi reparado ou melhorado para a realização de partidas noturnas. Entretanto, com o passar do tempo o estádio foi sendo subutilizado, ficou em desuso e voltou a ser utilizado numa alternância de acontecimentos esportivos, entretanto, deixou de alcançar com o passar do tempo as verdadeiras finalidades da sua edificação. Ou seja, a de ser uma praça de esporte viva e que revelaria valores. Sequer, foi adequado para ter uma pista de atletismo. E as escolinhas de futebol que ali se instalaram não prosperaram. Portanto, passa da hora a sua revitalização física para se tornar praça de esporte com utilidade e de resultados positivos.