O inoperante aeroporto de Três Lagoas

Para o aeroporto de Três Lagoas se tornar apto a operar com finalidade comercial e receber companhias aéreas privadas, foi uma longa luta, que começou pela homologação da pista, que durante anos ficou interditada até ser asfaltada. Anos depois, foi construído o receptivo que atende exigências básicas para a operação comercial. Várias companhias aéreas já operaram no aeroporto Plínio Alarcon, transportando passageiros para São Paulo e Campinas, proporcionando conexões com outras cidades do país. Inquestionavelmente, o transporte aéreo é confortável, rápido e seguro.

Entretanto, várias vezes esse serviço em Três Lagoas foi interrompido por conveniência das companhias aéreas que atendiam o transporte de passageiros. O governo estadual, por seu turno, a título de incentivo, tem concedido isenção de ICMS sobre o combustível de aviação, no afã de garantir a operação dessas companhias em Três Lagoas e nas demais cidades do Estado, considerando a relevância desse meio de transporte. Mas é público e notório que as empresas aéreas não vivem seus melhores momentos, por conta de questões financeiras, como o pagamento de aluguel de aeronaves às empresas fabricantes.

Enfim, alegam elevados custos operacionais — sem contar que aeronaves, quando voam com baixa ocupação de assentos, operam com prejuízo. Como Três Lagoas é polo regional, certamente essas aeronaves voam, invariavelmente, com mais de 50% de ocupação. Entretanto, duas questões impactam o funcionamento do nosso aeroporto: A primeira é que tarda a ser ofertada proposta de privatização para sua operação, até porque não é crível que o município arque com o ônus de manutenção e funcionamento do próprio aeroporto, considerando as atribuições da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que atua em diversas frentes da aviação civil, e do organismo estadual vinculado à Semade e ao Imasul, os quais gerenciam o programa de desenvolvimento da aviação regional.