O Planejamento de Três Lagoas

O Instituto Votorantim celebrou convênio com Três Lagoas e patrocinou a elaboração de um plano de ação sustentável, que contou com a participação da Fibria, hoje Suzano, juntamente com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES), Instituto Arapyaú, e da Synergia Consultoria Urbana e Social. Inumeráveis reuniões foram realizadas com os mais diversos segmentos da sociedade civil organizada de Três Lagoas, visando reunir dados e informações envolvendo organismos da administração municipal e estadual.

Esse plano de ação realizado ao longo do ano de 2016, resultou em levantamento de informações sobre as demandas do município e indicou um planejamento de ações que habilitaram o município participar do Programa Cidades Emergentes e Sustentáveis (CES), cujas fases de execução objetivavam fortalecer o capital humano, mercado de trabalho e a competitividade da cidade.

Assim como, promover a ocupação racional do município, sob o ponto de vista urbano e ambiental e o consequente fortalecimento da gestão pública. Para cada uma destas três etapas foram previstas ações que seriam desenvolvidas na execução desse arrojado plano, que acabou engavetado pela incúria e indolência da administração municipal, que neste caso não deu relevância e nem se importou com esse planejamento, que se colocado em execução daria para Três Lagoas um status de cidade avançada e mais desenvolvida do que hoje se apresenta.

Desprezou-se a inteligência dos atores envolvidos na sua formulação e na metodologia aplicada para a elaboração desse planejamento. Pior, sequer, a municipalidade apresentou projetos para os três grandes financiadores do porte do Banco Interamericano de Desenvolvimento, (BID) do BNDES, Caixa Econômica, que poderiam financiar grandes investimentos para o nosso desenvolvimento sustentável, os quais detalhados passo a passo, poderiam contribuir decisivamente para a melhoria da qualidade de vida da população três-lagoense, tornando-a uma cidade de referência.