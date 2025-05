O valor do municipalismo para o desenvolvimento de MS

A presença do Estado nos municípios, levando não só recursos, mas também conhecimento e ferramentas de gestão, tem sido determinante para atrair investimentos privados e alavancar o crescimento regional. Não se pode falar em desenvolvimento sem infraestrutura adequada, tais como: asfalto, drenagem e mobilidade urbana, entre outros setores de relevância para a valorização das lideranças, por isso, é que o papel do Estado se torna ainda mais relevante.

Mais do que ouvir, o governo estadual tem mostrado capacidade de agir. O planejamento estratégico e a escuta ativa das demandas municipais se transformam em obras de infraestrutura, projetos de desenvolvimento econômico, políticas sociais e capacitação para os gestores. Esse modelo de governança colaborativa tem sido essencial para que Mato Grosso do Sul se posicione hoje como um dos estados mais organizados e promissores do país.

A iniciativa contempla os 79 municípios sul-mato-grossenses com investimentos concretos e políticas públicas estruturadas, que partem do diálogo direto com os prefeitos e suas equipes.

O encontro regional do programa MS Ativo, realizado em Três Lagoas, promovido pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Governo e Gestão Estratégica (Segov), reuniu prefeitos e representantes de nove municípios da região para apresentar o Ciclo 2025 e capacitar os gestores locais.

Mais do que uma reunião técnica, o encontro reafirmou o compromisso do Estado com o fortalecimento do municipalismo e com a construção de políticas públicas integradas, baseadas em indicadores e resultados.

Autoridades estaduais e municipais destacaram a importância dessa parceria. O prefeito de Três Lagoas, Cassiano Maia, enfatizou o apoio do Governo do Estado como decisivo para o desenvolvimento local. Já o secretário Eduardo Rocha, reforçou que as demandas levantadas nos encontros são levadas diretamente ao governador Eduardo Riedel, que em conjunto com os prefeitos, define as prioridades de investimento.

Há que se reconhecer a importância do municipalismo como pilar de uma gestão pública moderna, eficaz e justa. É, também, um chamado à continuidade e ao fortalecimento dessas políticas que colocam os municípios no centro das decisões, pois, é nas cidades que as pessoas vivem, trabalham e sonham com um futuro melhor.

A experiência de Mato Grosso do Sul mostra que, quando Estado e municípios caminham juntos, quem ganha é a população. Esse é, sem dúvida, o caminho certo.