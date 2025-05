Obras de ampliação são realizadas na Escola Municipal Professora Maria de Lourdes

O prefeito de Três Lagoas, Cassiano Maia, acompanhado da primeira-dama, Kelly Albonízio, e da secretária de Educação, Angela Britto, visitou na segunda-feira (26), a Escola Municipal Professora Maria de Lourdes Lopes, localizada no bairro Vila Piloto, para acompanhar as obras que estão sendo realizadas na unidade educacional. Essas melhorias fazem parte do pacote de obras (Proteja).

A E.M. Maria de Lourdes Lopes está recebendo melhorias significativas. A obra de ampliação inclui a construção de três salas de aula, dois banheiros comuns e dois banheiros adaptados para pessoas com necessidades especiais (PNE), um depósito e uma quadra esportiva com guarda-corpo para garantir a segurança dos alunos. Essas ampliações proporcionarão um ambiente propício para a realização das atividades complementares do Proteja e contribuirão para a efetivação da educação integral na Rede Municipal de Ensino (Reme).

O (Proteja) é um projeto da Prefeitura de Três Lagoas, desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra) e a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec). Durante sua visita, o prefeito Cassiano destacou a importância dessa ampliação na escola: “Esta obra representa a evolução da educação e faz parte da transição para tornar todas as escolas municipais em escolas de período integral no nosso município.”