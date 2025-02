Obras de pavimentação avançam no Jardim das Américas

A Prefeitura de Três Lagoas deu início à pavimentação de ruas no bairro Jardim das Américas, incluindo o trecho final da Avenida Rosário Congro. A obra contempla mais de 2 mil metros lineares de asfalto, abrangendo 14 quadras e totalizando uma área superior a 16 mil metros quadrados. Além do asfalto, também serão implantadas guias de sarjeta para melhorar a drenagem e a infraestrutura do local.

Os trabalhos estão sendo executados pelo Departamento de Serviços Públicos (DSP) com recursos, mão de obra e equipamentos próprios do município, o que possibilita redução de custos e maior agilidade na conclusão dos serviços.