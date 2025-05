Obras de pavimentação e drenagem avançam para o bairro Osmar Dutra

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), segue com os trabalhos de infraestrutura urbana no Parque Residencial Osmar Ferreira Dutra. A obra contempla serviços de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em diversas ruas do bairro.

A obra tem um investimento total de R$ 4.284.763,83, com recursos próprios do Município. O projeto inclui 15.373,92 m² de pavimentação em CBUQ, 1.558 metros de drenagem subterrânea com tubos de concreto, implantação de meio-fio com sarjeta, além da construção de passeios com acessibilidade nas esquinas e sinalização horizontal e vertical.