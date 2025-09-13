Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Asfalto

Obras de pavimentação são retomadas no bairro Vila Alegre

Entrega está prevista para o mês de dezembro.

Kelly Martins

Entrega está prevista para o mês de dezembro. Foto: Arquivo/RCN 67.
Entrega está prevista para o mês de dezembro. Foto: Arquivo/RCN 67.

As obras de pavimentação e drenagem no bairro Vila Alegre, em Três Lagoas, têm previsão de conclusão para o fim de dezembro deste ano. A informação foi confirmada pelo secretário de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, Osmar Dias, em entrevista ao Jornal do Povo.

Segundo o secretário, houve uma paralisação temporária da empresa responsável pelos serviços devido a questões administrativas, mas os problemas já foram solucionados. “As obras não estão mais paralisadas. A empresa retomou os trabalhos e falta apenas 1.200 metros de pavimentação para a entrega total. A parte de drenagem já está concluída”, garantiu.

Notícias Relacionadas

A intervenção faz parte de um conjunto de investimentos que buscam melhorar a mobilidade e a qualidade de vida no bairro, que há anos convivia com transtornos causados pela poeira e pelos alagamentos em dias de chuva. Com a finalização das obras, moradores terão ruas asfaltadas, rede de drenagem adequada e mais segurança no tráfego.

O cronograma prevê que as frentes de trabalho atuem em ritmo acelerado nas próximas semanas para que o prazo seja cumprido. O Vila Alegre é um dos bairros mais populosos da região

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos