Obras de pavimentação são retomadas no bairro Vila Alegre

As obras de pavimentação e drenagem no bairro Vila Alegre, em Três Lagoas, têm previsão de conclusão para o fim de dezembro deste ano. A informação foi confirmada pelo secretário de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, Osmar Dias, em entrevista ao Jornal do Povo.
Segundo o secretário, houve uma paralisação temporária da empresa responsável pelos serviços devido a questões administrativas, mas os problemas já foram solucionados. “As obras não estão mais paralisadas. A empresa retomou os trabalhos e falta apenas 1.200 metros de pavimentação para a entrega total. A parte de drenagem já está concluída”, garantiu.
A intervenção faz parte de um conjunto de investimentos que buscam melhorar a mobilidade e a qualidade de vida no bairro, que há anos convivia com transtornos causados pela poeira e pelos alagamentos em dias de chuva. Com a finalização das obras, moradores terão ruas asfaltadas, rede de drenagem adequada e mais segurança no tráfego.
O cronograma prevê que as frentes de trabalho atuem em ritmo acelerado nas próximas semanas para que o prazo seja cumprido. O Vila Alegre é um dos bairros mais populosos da região