Obras de pavimentação são retomadas no bairro Vila Alegre

As obras de pavimentação e drenagem no bairro Vila Alegre, em Três Lagoas, têm previsão de conclusão para o fim de dezembro deste ano. A informação foi confirmada pelo secretário de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, Osmar Dias, em entrevista ao Jornal do Povo.

Segundo o secretário, houve uma paralisação temporária da empresa responsável pelos serviços devido a questões administrativas, mas os problemas já foram solucionados. “As obras não estão mais paralisadas. A empresa retomou os trabalhos e falta apenas 1.200 metros de pavimentação para a entrega total. A parte de drenagem já está concluída”, garantiu.