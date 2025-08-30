Obras do contorno rodoviário seguem paradas e sem previsão de retomada

As obras do contorno rodoviário de Três Lagoas permanecem paradas desde o fim de 2024. A suspensão, que começou por causa do período chuvoso, deveria ter sido revertida no início deste ano, mas a retomada não ocorreu. A empresa responsável pela execução alega desequilíbrio financeiro em função de divergências entre o projeto e as condições práticas de execução.



De acordo com o engenheiro do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), em Três Lagoas, Milton Rocha Marinho, o impasse gira em torno do fornecimento de brita e areia. Pelo projeto inicial, esses materiais deveriam ser extraídos pela empreiteira, mas, diante das dificuldades ambientais e legais para a exploração de jazidas, a construtora optou pela compra direta, que se mostrou bem mais cara.

“A empresa assinou o contrato assumindo a responsabilidade pela produção dos materiais. No entanto, ao iniciar a obra, optou por comprá-los, o que gerou custos maiores. Por isso, reivindica agora que esse fornecimento seja considerado como material comercial, e não mais produzido”, explicou.



Segundo Marinho, o Dnit avalia se é possível conceder o reequilíbrio econômico-financeiro dentro dos limites legais. Caso contrário, restam duas opções, a empresa seguir com o contrato, mesmo com prejuízo, ou a rescisão contratual com abertura de nova licitação.

“É uma situação complexa. O ideal é que haja um acordo, porque a rescisão traria mais atraso”, disse.



Recursos

O engenheiro informou que há recursos em caixa para a retomada imediata. Aproximadamente R$ 33 milhões já foram liberados por emendas parlamentares, garantindo pelo menos dois meses de obras. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, anunciou a destinação de R$ 200 milhões ao projeto, mas o valor ainda não foi incluído oficialmente no orçamento. Atualmente, o saldo a ser executado está em torno de R$ 150 milhões.