Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Anel viário

Obras do contorno rodoviário seguem paradas e sem previsão de retomada

Paralisado desde o fim de 2024, contorno rodoviário depende de acordo entre Dnit e empreiteira para ser retomado

Ana Cristina Santos

Trecho > do contorno rodoviário já pavimentado na região norte de Três Lagoas. Foto: Divulgação.
Trecho > do contorno rodoviário já pavimentado na região norte de Três Lagoas. Foto: Divulgação.

As obras do contorno rodoviário de Três Lagoas permanecem paradas desde o fim de 2024. A suspensão, que começou por causa do período chuvoso, deveria ter sido revertida no início deste ano, mas a retomada não ocorreu. A empresa responsável pela execução alega desequilíbrio financeiro em função de divergências entre o projeto e as condições práticas de execução.


De acordo com o engenheiro do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), em Três Lagoas, Milton Rocha Marinho, o impasse gira em torno do fornecimento de brita e areia. Pelo projeto inicial, esses materiais deveriam ser extraídos pela empreiteira, mas, diante das dificuldades ambientais e legais para a exploração de jazidas, a construtora optou pela compra direta, que se mostrou bem mais cara.

“A empresa assinou o contrato assumindo a responsabilidade pela produção dos materiais. No entanto, ao iniciar a obra, optou por comprá-los, o que gerou custos maiores. Por isso, reivindica agora que esse fornecimento seja considerado como material comercial, e não mais produzido”, explicou.


Segundo Marinho, o Dnit avalia se é possível conceder o reequilíbrio econômico-financeiro dentro dos limites legais. Caso contrário, restam duas opções, a empresa seguir com o contrato, mesmo com prejuízo, ou a rescisão contratual com abertura de nova licitação.

“É uma situação complexa. O ideal é que haja um acordo, porque a rescisão traria mais atraso”, disse.


Recursos
O engenheiro informou que há recursos em caixa para a retomada imediata. Aproximadamente R$ 33 milhões já foram liberados por emendas parlamentares, garantindo pelo menos dois meses de obras. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, anunciou a destinação de R$ 200 milhões ao projeto, mas o valor ainda não foi incluído oficialmente no orçamento. Atualmente, o saldo a ser executado está em torno de R$ 150 milhões.

Notícias Relacionadas


Avanços
Até agora, cerca de 50% do contorno rodoviário foi concluído, com 15 quilômetros pavimentados em concreto. O projeto prevê sete obras de arte especiais, seis viadutos e uma ponte sobre o Córrego do Onça, que devem ser executadas simultaneamente após a retomada.


Outro entrave que já foi superado é em relação a desapropriação de áreas no Cinturão Verde. Um acordo com os moradores resultou no pagamento de indenizações pelas benfeitorias realizadas, com apoio do Judiciário.


OBRA
O contorno rodoviário é considerado estratégico para a mobilidade e o crescimento urbano de Três Lagoas. A expectativa é que ele desvie o tráfego pesado da avenida Ranulpho Marques Leal, trazendo mais segurança viária e fluidez no trânsito.

“É uma obra de engenharia rodoviária moderna, com pavimento em concreto, iluminação em pontos estratégicos e interseções planejadas. A população só vai sentir o impacto real quando os viadutos estiverem prontos”, destacou Marinho.


Para o engenheiro, apesar da complexidade do processo, não há dúvidas sobre a relevância do investimento.

“Essa obra tem valor técnico inquestionável. Se não for concluída, o sistema viário da cidade não suportará o crescimento futuro”, concluiu.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos