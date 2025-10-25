Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Tráfego

Obras do contorno rodoviário serão retomadas em janeiro e devem ser concluídas até o fim de 2026

Segundo o Dnit, as análises foram finalizadas e os pedidos da empreiteira foram aceitos

Ana Cristina Santos

O contorno rodoviário tem como objetivo desviar o tráfego pesado da avenida Ranulpho Marques Leal, melhorando a fluidez e a segurança do trânsito em Três Lagoas. Foto: Arquivo.
O contorno rodoviário tem como objetivo desviar o tráfego pesado da avenida Ranulpho Marques Leal, melhorando a fluidez e a segurança do trânsito em Três Lagoas. Foto: Arquivo.

As obras do contorno rodoviário de Três Lagoas serão retomadas em janeiro de 2026, com promessa de conclusão até o final do mesmo ano. A confirmação é do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), que concluiu a análise do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro apresentado pela empresa responsável. O impasse estava relacionado às divergências entre o projeto e as condições práticas de execução, especialmente quanto ao fornecimento de brita e areia, inicialmente previstos para extração pela própria construtora, mas que passaram a ser comprados no mercado, encarecendo os custos.


Segundo o Dnit, as análises foram finalizadas e os pedidos da empreiteira foram aceitos. O contrato está em fase de revisão, e, diante do período de chuvas, a empresa solicitou o início das atividades para janeiro, garantindo a entrega até o fim de 2026.


OBRAS
As obras estão paradas desde o fim de 2024, quando foram suspensas inicialmente por causa das chuvas, mas não foram retomadas. Com cerca de 50% do projeto executado, há 15 quilômetros pavimentados em concreto e sete obras de arte especiais previstas, incluindo seis viadutos e uma ponte sobre o Córrego do Onça.

Notícias Relacionadas


Segundo o Dnit, há cerca de R$ 33 milhões disponíveis em caixa para a retomada imediata, além de previsão de mais R$ 200 milhões em investimentos federais. Outro entrave, relacionado às desapropriações de áreas no Cinturão Verde, já foi solucionado após acordo com os moradores, segundo o Dnit.


O contorno rodoviário tem como objetivo desviar o tráfego pesado da avenida Ranulpho Marques Leal, melhorando a fluidez e a segurança do trânsito em Três Lagoas.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos