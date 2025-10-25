Obras do contorno rodoviário serão retomadas em janeiro e devem ser concluídas até o fim de 2026

As obras do contorno rodoviário de Três Lagoas serão retomadas em janeiro de 2026, com promessa de conclusão até o final do mesmo ano. A confirmação é do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), que concluiu a análise do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro apresentado pela empresa responsável. O impasse estava relacionado às divergências entre o projeto e as condições práticas de execução, especialmente quanto ao fornecimento de brita e areia, inicialmente previstos para extração pela própria construtora, mas que passaram a ser comprados no mercado, encarecendo os custos.



Segundo o Dnit, as análises foram finalizadas e os pedidos da empreiteira foram aceitos. O contrato está em fase de revisão, e, diante do período de chuvas, a empresa solicitou o início das atividades para janeiro, garantindo a entrega até o fim de 2026.



OBRAS

As obras estão paradas desde o fim de 2024, quando foram suspensas inicialmente por causa das chuvas, mas não foram retomadas. Com cerca de 50% do projeto executado, há 15 quilômetros pavimentados em concreto e sete obras de arte especiais previstas, incluindo seis viadutos e uma ponte sobre o Córrego do Onça.