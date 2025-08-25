Obras do novo Detran avançam, mas autoescolas seguem sem espaço adequado para aulas práticas em Três Lagoas

As obras da nova sede do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) em Três Lagoas seguem em andamento, mas ainda sem previsão para conclusão. O prédio está sendo construído às margens da BR-158, em uma área de 4,5 hectares doada pela prefeitura. A estrutura contará com setor de atendimento, vistoria veicular, setor administrativo, salas de prova e totens digitais.
Inicialmente orçada em R$ 8 milhões, a obra já ultrapassa os R$ 11 milhões após aditivos contratuais. A entrega estava prevista para ocorrer antes, mas a necessidade de autorizações por parte do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) atrasou o cronograma.
Enquanto a construção avança, instrutores e alunos de autoescolas enfrentam dificuldades para realizar as aulas práticas. Atualmente, o espaço utilizado é o Arena Mix, mas o local fica indisponível em diversos períodos do ano devido à realização de eventos. Desde o fim de junho, por exemplo, os exames e aulas estão sendo feitos em ruas de bairros, sem condições adequadas de segurança.
A situação foi levada à Câmara Municipal pelo vereador Fernando Jurado, que pediu agilidade na construção de um pátio na nova sede para atender à demanda. Segundo ele, a falta de espaço apropriado expõe alunos e instrutores a riscos.
“Nós estamos desde o final de junho sem poder fazer aulas e exames dentro do Arena Mix. Onde estão essas pessoas que precisam tirar sua carteira de habilitação? Estão nas ruas de Três Lagoas, muitas vezes em bairros afastados, fazendo as aulas sem segurança e sem conforto. O pedido foi para que o Detran acelere pelo menos a construção do pátio, criando uma pista que possa atender a essa necessidade”, disse o vereador.
Em nota enviada ao portal RCN 67, o Detran informou que o projeto original prevê uma área para aplicação de exames, mas a primeira licitação contemplou apenas o setor de atendimento. As demais etapas serão analisadas futuramente. O órgão destacou ainda que as pistas de treinamento devem ser providenciadas pelas próprias autoescolas.
Apesar disso, Fernando Jurado defende que a nova sede, além de centralizar os serviços do Detran, ofereça também um espaço para a realização dos exames práticos. Ele avalia positivamente a localização do novo prédio, na região periférica da cidade, e reforça a necessidade de planejamento para evitar transtornos.
“Três Lagoas vive um processo acelerado de urbanização. Muitos serviços precisarão ser instalados em áreas mais afastadas, porque em regiões centrais acabam gerando transtornos, como congestionamentos, ocupação irregular de vagas e até acúmulo de lixo. Esse é o momento de pensar no futuro da cidade e planejar os serviços públicos de forma estruturada”, afirmou.