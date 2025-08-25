Obras do novo Detran avançam, mas autoescolas seguem sem espaço adequado para aulas práticas em Três Lagoas

As obras da nova sede do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) em Três Lagoas seguem em andamento, mas ainda sem previsão para conclusão. O prédio está sendo construído às margens da BR-158, em uma área de 4,5 hectares doada pela prefeitura. A estrutura contará com setor de atendimento, vistoria veicular, setor administrativo, salas de prova e totens digitais.

Inicialmente orçada em R$ 8 milhões, a obra já ultrapassa os R$ 11 milhões após aditivos contratuais. A entrega estava prevista para ocorrer antes, mas a necessidade de autorizações por parte do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) atrasou o cronograma.

Enquanto a construção avança, instrutores e alunos de autoescolas enfrentam dificuldades para realizar as aulas práticas. Atualmente, o espaço utilizado é o Arena Mix, mas o local fica indisponível em diversos períodos do ano devido à realização de eventos. Desde o fim de junho, por exemplo, os exames e aulas estão sendo feitos em ruas de bairros, sem condições adequadas de segurança.

A situação foi levada à Câmara Municipal pelo vereador Fernando Jurado, que pediu agilidade na construção de um pátio na nova sede para atender à demanda. Segundo ele, a falta de espaço apropriado expõe alunos e instrutores a riscos.