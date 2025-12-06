Obras do novo Shopping Popular e da rodoviária seguem atrasadas

As obras do novo Shopping Popular e a reforma do terminal rodoviário seguem atrasadas em Três Lagoas devido a dificuldades técnicas das empresas contratadas e problemas de execução. Ambos os projetos tinham prazo para entrega, porém não foram concluídos.



O prefeito Cassiano Maia afirmou que as obras perderam ritmo e não cumpriram os prazos estabelecidos em contrato. Segundo ele, havia previsão de conclusão, mas as empreiteiras não entregaram o necessário. “Eram obras para terem sido finalizadas e não estão. As empresas sabem disso”, disse o prefeito.



No caso do Shopping Popular, a previsão inicial era entrega em dezembro, antes do Natal. A empresa responsável não cumpriu o prazo e o município projeta entrega apenas para março de 2025. O secretário de Infraestrutura, Osmar Dias, explicou que houve novo aditivo de prazo e o contrato agora segue até maio. Ele afirmou que o andamento varia conforme a empresa e que o acabamento, fase atual, é mais lento.



O investimento no novo shopping popular ultrapassa R$ 15 milhões, com área de quase 5 mil m², dividida em dois blocos interligados, estacionamento e áreas de circulação. A primeira etapa, de pouco mais de R$ 10 milhões, tem recursos da Agesul. A segunda etapa recebe repasses da Caixa, de R$ 5,2 milhões, e contrapartida municipal.



O espaço vai receber uma unidade da Rede Fácil, substituindo o projeto inicial de praça de alimentação. A mudança para um novo endereço, ao lado da Feira Central, tem expectativa de reverter a queda no movimento registrada no local atual, em frente à Lagoa Maior.



RODOVIÁRIA

A reforma da rodoviária, iniciada em fevereiro de 2024 e prevista para encerrar em outubro do mesmo ano, também está atrasada. A primeira etapa foi concluída, mas o avanço da segunda depende da saída dos comerciantes instalados nos guichês. De acordo com o secretário, os comerciantes decidiram não mudar antes do fim do ano para não perder vendas, o que impede continuidade do serviço.



O contrato inicial era de R$ 1,5 milhão, mas aditivos elevaram o valor final. As obras seguem em ritmo inferior ao planejado e sem data de conclusão definida.