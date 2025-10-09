Oitava parcela do IPTU 2025 vence nesta sexta-feira

Vence nesta sexta-feira (10), o prazo para pagamento da oitava parcela do IPTU 2025, para quem decidiu fazer o parcelamento.

Para aqueles que ainda estão sem o carnê, o Setor de Tributação da Prefeitura de Três Lagoas informa que o mesmo pode ser adquirido pela internet no site da prefeitura, na aba “tributos > emissão iptu > imobiliário”, digitar o número de CPF ou CNPJ e BIC nos campos disponíveis, e imprimir os boletos.

A guia também pode ser retirada na própria Tributação, localizada na avenida Antônio Trajano dos Santtos, 30, no Paço Municipal, Centro, esquina com avenida Rosário Congro. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira das 7h às 17h.