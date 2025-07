Oito atletas da base de Três Lagoas são aprovados em seletiva

Aproveitando o período de férias escolares, as seleções de futebol de base sub-14 e sub-16 de Três Lagoas participaram de uma série de amistosos nos dias 17 e 18 de julho, nas cidades de São Gabriel do Oeste e Campo Grande. A ação, organizada pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), teve como objetivo preparar os jovens atletas para futuras competições e, ao mesmo tempo, proporcionar experiências avaliativas (peneiras) com clubes adversários.

Sob o comando do técnico Renato Ribeiro, os times realizaram quatro partidas amistosas contra as equipes do São Gabriel EC e do Náutico Futebol Clube – este último, tradicional formador de talentos no Estado. Além de ritmo de jogo e entrosamento, os confrontos renderam resultados expressivos: oito jogadores foram aprovados para testes nas duas equipes adversárias.

ATLETAS APROVADOS

Sub-16: Victor Ramão Ramos, Kaully Murilo Costa Barros, Cristhoffer Brenner Ramos Pereira e Samuel Tosta

Sub-14: Guilherme dos Santos Alves Apolinário, Isaac Ciuffa, Otávio Ribeiro e Rafael Reis

Os jogadores foram convidados a integrar as categorias de base de São Gabriel e Náutico, dependendo agora de acertos entre os clubes e os responsáveis legais dos atletas.

As equipes adversárias se preparam para os Campeonatos Sul-Mato-Grossenses de Futebol de Base, organizados pela Federação de Futebol de MS (FFMS) – nas categorias sub-15 (já em andamento) e sub-17 (com início previsto).