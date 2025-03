Onda de calor atinge Três Lagoas e pode durar até 10 de março

A tendência é que as altas temperaturas persistam até o dia 10 de março, quando a previsão indica a chegada de uma frente fria que trará chuvas para Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, as temperaturas máximas devem cair para 32ºC após essa mudança climática.

O meteorologista Natálio Abrahão, da estação meteorológica Uniderp Anhanguera, explica que Mato Grosso do Sul teve um mês de fevereiro com temperaturas muito elevadas. A média das temperaturas máximas oscilou entre 30ºC e 31ºC, e algumas regiões do estado registraram chuvas muito abaixo do esperado. Enquanto a média esperada era de 170 mm, algumas áreas registraram menos de 100 mm.

O mês de março marca a transição do verão para o outono, que começa no dia 20. A previsão indica chuvas mais concentradas e temperaturas acima da média em grande parte do país. Nos primeiros 15 dias do mês, as temperaturas devem continuar elevadas, mas com tendência de redução gradativa. A partir do dia 15, as chuvas podem diminuir significativamente, resultando em volumes abaixo da média para Mato Grosso do Sul.

As altas temperaturas trazem riscos à saúde, como ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz, além do aumento de doenças respiratórias, como a gripe. O clínico geral Fernando Ribeiro alerta que essas doenças são comuns nesta época do ano devido às mudanças bruscas de temperatura. “Com o aumento do calor e a circulação de vírus respiratórios, as pessoas tendem a apresentar sintomas como coriza, tosse seca e, posteriormente, tosse produtiva”, explica o médico.

Para prevenir problemas de saúde causados pelo calor e pelos vírus respiratórios, Ribeiro recomenda manter uma alimentação equilibrada, hidratação adequada e evitar exposição excessiva ao sol. “A ingestão adequada de líquidos, uma alimentação saudável e a prática regular de atividade física ajudam a fortalecer o sistema imunológico e reduzem os impactos do calor intenso”, reforça o especialista.