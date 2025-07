Onda de furtos a cabos elétricos preocupa moradores e comerciantes em Três Lagoas

Sistema Comércio inaugura ampliação da Escola do Sesc e lança pedra fundamental do novo Centro de Educação Profissional do Senac

No dia 15 de fevereiro, um jovem de 22 anos foi preso após furtar fios e danificar equipamentos da praça pública recém-inaugurada no bairro Jardim Moçambique.

Mais recentemente, entre os meses de junho e julho, comerciantes e moradores da Avenida Clodoaldo Garcia, no trecho que vai do Centro de Especialidades Médicas (CEM) até o bairro Vila dos Ferroviários, na saída para Campo Grande, relataram uma série de furtos de cabos que alimentam a iluminação do canteiro central — uma área recentemente revitalizada.

Câmeras de segurança flagraram as ações dos criminosos, que deixaram diversos quarteirões às escuras, elevando o nível de insegurança e o risco de acidentes. A Polícia Militar intensificou as rondas na região, porém, devido à rapidez com que os suspeitos agem, muitos não são flagrados em tempo hábil. Mesmo quando presos, a maioria dos autores acaba sendo liberada em menos de 24 horas.