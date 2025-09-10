Open de Karatê reúne mais de 800 karatecas em Três Lagoas

O Ginásio Professora Cacilda Acre Rocha foi palco de um dos maiores eventos de artes marciais do país: o 6º Open de Karatê de Três Lagoas, realizado no último sábado. Mais de 50 equipes de diferentes Estados trouxeram mais de 800 atletas, transformando a cidade em um verdadeiro cenário de disciplina, técnica e emoção.

Durante a competição, os karatecas disputaram nas modalidades kata (luta imaginária) e shiai kumite (combate), mostrando talento e garra em cada apresentação.

Para a organizadora Evelyn Duarte, o saldo foi extremamente positivo.

“Nós tivemos um balanço muito bom, recebemos muitos elogios pelo evento. A estrutura foi muito bem organizada e conseguimos corrigir pontos que precisavam ser melhorados. As finais ficaram incríveis, e tivemos feedbacks de atletas de ponta, como a campeã brasileira Júlia Bicudo, que afirmou nunca ter visto algo igual”.

O evento também contou com a presença de autoridades esportivas. O secretário municipal de Esporte, Walter Dias, destacou a importância da competição.