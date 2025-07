'Operação Asmodeus': Polícia Civil prende suspeitos de estupro coletivo em Água Clara

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul deflagrou, na manhã desta quarta-feira (30), a ‘Operação Asmodeus’, com o objetivo de combater crimes de estupro de vulnerável coletivo no município de Água Clara, localizado a 135 km de Três Lagoas.

A ação foi coordenada pela Delegacia de Polícia de Água Clara e contou com o apoio do Setor de Investigações Gerais (SIG) de Três Lagoas. Como resultado, dois mandados de prisão foram cumpridos contra adultos, além de cinco mandados de internação contra adolescentes, todos suspeitos de envolvimento direto no crime investigado.

Segundo a Polícia Civil, a operação é o desdobramento de uma investigação criteriosa, conduzida com respaldo do Poder Judiciário Estadual. As ordens judiciais foram expedidas após análise das evidências reunidas durante o inquérito.