Operação Carnaval 2025 nas estradas mobiliza 720 policiais rodoviários

A Operação Carnaval 2025, com foco na prevenção de acidentes e na fiscalização de infrações de trânsito nas rodovias de Mato Grosso do Sul mobiliza 720 agentes, sendo 600 policiais rodoviários federais (PRF) e 120 policiais militares rodoviários estaduais (PMRv). Considerando que no estado há 4.078 quilômetros de rodovias federais e outros 15.068 mil quilômetros compreendidos em rodovias estaduais, esse efetivo mobilizado representa 01 (um) PRF para fiscalizar sete quilômetros de rodovias federais e 01 (um) PMRv para cada 125 quilômetros de estradas sob jurisdição estadual.

O superintendente da Polícia Rodoviária Federal no estado, João Paulo Pinheiro Bueno, explica que as equipes vão intensificar a fiscalização especialmente nas infrações mais perigosas, como excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas e a combinação de álcool e direção. “Vamos utilizar radares móveis, câmeras de monitoramento e reforço na fiscalização, principalmente na sexta-feira, no sábado e na quarta-feira de Cinzas, que é o dia do retorno”, destacou Bueno.