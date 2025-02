Operação Codesul I é lançada em Três Lagoas para reforçar segurança e desenvolvimento regional

Três Lagoas foi o palco do lançamento da Operação Codesul I nesta terça-feira (25), uma iniciativa conduzida pelo 2º Batalhão de Polícia Militar. A ação visa fortalecer a integração entre os estados-membros do Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul (Codesul), promovendo uma plataforma unificada de desenvolvimento econômico e social. Além disso, a operação busca aprimorar a segurança pública e aumentar a eficiência no combate à criminalidade, garantindo uma resposta mais coordenada entre as forças de segurança estaduais.

Na manhã de terça-feira, a Operação Codesul I foi deflagrada de forma conjunta com vários órgãos de segurança pública, incluindo a Polícia Militar do Estado de São Paulo, a Polícia Civil e a Polícia Militar Ambiental. Essa colaboração fortaleceu a ação, ampliando seu alcance em regiões mais vulneráveis. A atuação integrada das guarnições operacionais foi essencial para a implementação de estratégias de policiamento voltadas à prevenção e repressão de crimes, garantindo a ordem e a segurança da população.