Operação da PM vai reforçar policiamento durante festas de fim de ano em Três Lagoas

Com a proximidade das comemorações de fim de ano e o aumento do movimento no comércio, Três Lagoas contará com um reforço no policiamento a partir de dezembro. A Operação Boas Festas deve ampliar a segurança durante o período de compras natalinas.
Com lojas funcionando em horário estendido (chegando a atender até 22h), comerciantes, clientes e trabalhadores passam a estar mais expostos a riscos como furtos e roubos, que tradicionalmente aumentam no mês de dezembro.
A gerente de uma ótica no centro, Fabia de Paula Silva, afirma que a equipe precisou ser ampliada para atender a demanda do fim de ano e destaca a importância da atuação da Polícia Militar nas ruas.
“Estamos contando com duas pessoas a mais para revezar os horários estendidos. E sim, contamos muito com o policiamento. Todo ano eles estão nas esquinas, passando em frente às lojas. É um monitoramento 100%”.
O gerente de marketing, Gabriel Yamamoto, de uma loja de confecções, afirma que o comércio está preparado para o fluxo maior, com promoções e equipe completa. Mesmo assim, reconhece que o apoio policial é fundamental.
“Temos monitoramento e segurança da loja, mas contamos muito com a segurança pública para que os índices diminuam cada vez mais”.
O comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Ronaldo Moreira, explicou que a Operação Boas Festas é uma ação estadual e terá início no dia 1º de dezembro, com lançamento oficial no dia 3 de dezembro.
“A operação inicia visando dar segurança ao período festivo. Todos os dias, a segurança do cidadão é o nosso principal objeto de trabalho”.
Embora o efetivo permaneça o mesmo, o comandante explicou que haverá redistribuição estratégica de equipes, ampliando a presença da polícia principalmente na região central durante o horário estendido do comércio.
“Sabemos que irão aumentar os furtos na área central. Por isso, aumentaremos também a quantidade de efetivo nesse período. Estaremos presentes para proteger o cidadão que vai às compras”.
Moreira também alertou comerciantes e consumidores para prevenir situações que facilitem a ação criminosa:
- Não deixar celulares ou objetos de valor expostos sobre balcões;
- Trancar bicicletas ao ir ao centro;
- Evitar “pontos cegos” nas lojas;
- Manter vendedores atentos à entrada e saída de clientes.
Segundo dados apresentados pelo comandante, Três Lagoas registrou queda superior a 7% nos furtos nos últimos dois anos. No mês de dezembro, a média histórica é de 194 furtos, sendo que em 2024 foram registradas 193 ocorrências, mantendo a tendência de queda.
A cidade também se mantém como a quarta mais segura do Centro-Oeste entre municípios com mais de 100 mil habitantes, além de ser a cidade mais segura de Mato Grosso do Sul.