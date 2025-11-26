Operação da PM vai reforçar policiamento durante festas de fim de ano em Três Lagoas

Com a proximidade das comemorações de fim de ano e o aumento do movimento no comércio, Três Lagoas contará com um reforço no policiamento a partir de dezembro. A Operação Boas Festas deve ampliar a segurança durante o período de compras natalinas.

Com lojas funcionando em horário estendido (chegando a atender até 22h), comerciantes, clientes e trabalhadores passam a estar mais expostos a riscos como furtos e roubos, que tradicionalmente aumentam no mês de dezembro.

A gerente de uma ótica no centro, Fabia de Paula Silva, afirma que a equipe precisou ser ampliada para atender a demanda do fim de ano e destaca a importância da atuação da Polícia Militar nas ruas.

“Estamos contando com duas pessoas a mais para revezar os horários estendidos. E sim, contamos muito com o policiamento. Todo ano eles estão nas esquinas, passando em frente às lojas. É um monitoramento 100%”.

O gerente de marketing, Gabriel Yamamoto, de uma loja de confecções, afirma que o comércio está preparado para o fluxo maior, com promoções e equipe completa. Mesmo assim, reconhece que o apoio policial é fundamental.

“Temos monitoramento e segurança da loja, mas contamos muito com a segurança pública para que os índices diminuam cada vez mais”.

O comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Ronaldo Moreira, explicou que a Operação Boas Festas é uma ação estadual e terá início no dia 1º de dezembro, com lançamento oficial no dia 3 de dezembro.