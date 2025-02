Operação da Polícia Militar contra escapamentos irregulares resulta em oito motos apreendidas e 31 multas aplicadas

Para garantir mais segurança no trânsito de Três Lagoas, a Polícia Militar realiza operação com foco em motocicletas visando coibir a utilização de escapamentos irregulares e o crime de poluição sonora nas vias públicas do município. A ação iniciou nesta semana e seguirá até o mês de fevereiro com abordagens e blitz aos finais de semana, em período noturno.

O tenente da PM, Lauro Santana, destacou que 271 veículos já foram abordados na operação, dos quais 31 apresentaram infrações e oito motocicletas foram apreendidas. Elas estavam com escapamentos irregulares, sem os itens obrigatórios de segurança e foram levados para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Santana explicou que o uso de escapamentos adulterados é uma infração, além de ser passível de enquadramento em crime de poluição sonora, o que pode agravar a penalidade. “Esses veículos com escapamentos que não estão com os itens obrigatórios operantes, estão sujeitos a uma multa de R$ 195 e cinco pontos na CNH“, disse.

A operação focou principalmente motocicletas, mas também abordou motoristas. Em relação às infrações mais graves, como alcoolemia, o tenente afirmou que na operação, o foco é evitar que os motociclistas causem distúrbios com escapamentos irregulares. O principal objetivo da PM é garantir a paz pública. Santana também comentou sobre a fiscalização de bicicletas motorizadas e patinetes com motores a combustão, que estão sendo retirados das ruas. “Esses veículos precisam de autorização do Detran e vistoria do Inmetro para circular na cidade“, explicou.