Operação investiga esquema de fraude milionária no transporte de pacientes pelo SUS em Selvíria

Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão na Secretaria Municipal de Saúde, no CEM e residências

Kelly Martins

Entre os investigados estão servidores de direção na área da saúde e médicos ligados ao município. Foto: Divulgação/Polícia Civil.
A Polícia Civil e o Ministério Público Estadual deflagraram, na quarta-feira (10), a segunda fase da “Operação Vaga Zero”, que investiga suspeitas de organização criminosa, peculato, desvio de recursos públicos e contratos ilegais ligados ao transporte de pacientes do SUS, no município de Selvíria.

Ao todo, foram cinco ordens judiciais de busca e apreensão, cumpridas na Secretaria Municipal de Saúde de Selvíria, no Centro de Especialidades Médicas e, em residências de servidores e particulares investigados.

A ação foi coordenada pelo Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), em parceria com a 7ª Promotoria de Justiça de Três Lagoas. O apoio foi reforçado por equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG) e da Delegacia Regional de Três Lagoas, que atuaram diretamente no cumprimento dos mandados.

De acordo com as investigações, desde 2022 contratos de cerca de R$ 1,45 milhão cada foram firmados para transporte intermunicipal de pacientes de urgência e emergência,  e serviços médicos de sobreaviso. Mas os levantamentos apontam indícios de superfaturamento, pagamentos por serviços não realizados.

Um dos contratos foi assinado com uma empresa que, segundo o Dracco, não possui funcionamento no local. No endereço informado como sede, havia apenas uma obra em andamento. Há também suspeita de que empresas de fachada tenham sido usadas para ocultar vínculos entre gestores públicos e prestadores de serviço. Entre os investigados estão servidores de direção na área da saúde e médicos ligados ao município.

Por meio de nota a prefeitura de Selvíria informou que ainda não foi notificada a respeito dos desdobramentos da operação.

