Operação investiga esquema de fraude milionária no transporte de pacientes pelo SUS em Selvíria

A Polícia Civil e o Ministério Público Estadual deflagraram, na quarta-feira (10), a segunda fase da “Operação Vaga Zero”, que investiga suspeitas de organização criminosa, peculato, desvio de recursos públicos e contratos ilegais ligados ao transporte de pacientes do SUS, no município de Selvíria.

Ao todo, foram cinco ordens judiciais de busca e apreensão, cumpridas na Secretaria Municipal de Saúde de Selvíria, no Centro de Especialidades Médicas e, em residências de servidores e particulares investigados.

A ação foi coordenada pelo Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), em parceria com a 7ª Promotoria de Justiça de Três Lagoas. O apoio foi reforçado por equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG) e da Delegacia Regional de Três Lagoas, que atuaram diretamente no cumprimento dos mandados.